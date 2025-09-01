Äripäev
  • OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,05%9 183,14
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,31
  01.09.25, 17:47

Raadiohommikus: abipolitseinik Kristina Kallas ja Eesti juurtega suurtehing

Hommikuprogrammis kuuleme ka vandeadvokaat Indrek Nauri mõtteid investeerimisest ja tema viimastest olulisematest otsustest.
  • Hommikuprogrammis kuuleme ka vandeadvokaat Indrek Nauri mõtteid investeerimisest ja tema viimastest olulisematest otsustest.
  • Foto: Raul Mee
Teisipäevases hommikuprogrammis räägime Eesti juurtega Siena suurtehingust, politsei tööst, investeerimisest ning heidame pilgu ka värsketele raportitele.
Enne kaheksat tuleb stuudiosse haridusminister Kristina Kallas, kes reede õhtul tavakohustuste asemel politseimundri selga tõmbas ja tänavatele läks. Räägime ministriga, mis sellise otsuse taga täpsemalt oli.
Se teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

  • ST
Sisuturundus
  30.08.25, 10:15
Tehingunõustajad: aasta algus on olnud tegus, hoog ei näita raugemise märke
Balti tehinguturul on toimumas palju, kuid kuldajastu pole veel käes. Jõuliselt on mängu tulnud kodumaine kapital, mis annab hoo sisse ligi pooltele tehingutele. Skandinaavia turg on elavnemas, andes lootust ka Eestile. Samas on Kesk- ja Ida-Euroopa turud Põhjamaadest jätkuvalt aktiivsemad.

Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Uudised
  30.08.25, 06:00
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Parroti interjöör.
Uudised
  30.08.25, 13:57
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
Katsed veokitega maailma kõrgeima sillatekiga sillal.
Uudised
  30.08.25, 20:30
Maailma kõrgeim sild läbis avamise eel koormustestid
Rahandusminister Jürgen Ligi.
Uudised
  31.08.25, 08:00
Eesti majanduse seitse päeva: tülid, diilid ja katk
Investoritele tõi nädal ehmatuse Balti börsilt
Kaubalaev.
Uudised
  31.08.25, 16:51
Läänemere turvalisuse pärast mures soomlased otsivad uusi marsruute
Kohus kuulutas suure osa Trumpi tollimaksudest ebaseaduslikuks
Uudised
  30.08.25, 10:39
Kohus kuulutas suure osa Trumpi tollimaksudest ebaseaduslikuks
USA New Yorgi Ida ringkonna prokurör Joseph Nocella ütles, et Eesti kodanikk varustas Vene sõjaväge kõrgtehnoloogilise elektroonikaga, pettes samal ajal USA ettevõtteid. „Meie prokuratuur ja õiguskaitsepartnerid kasutavad kõiki võimalikke vahendeid, et takistada Venemaa ebaseaduslikku ligipääsu USA tehnoloogiale, mis ohustab meie ja meie liitlaste julgeolekut,“ ütls ta pressiteate vahendusel.
Uudised
  30.08.25, 10:02
Eesti andis USA-le üle Venemaale tehnoloogiat saatnud ettevõtja
Miljoniäri Lasnamäe paneelmaja korteris
  01.09.25, 09:00
AS Narva Soojusvõrk soojusenergia konkursi teade
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Kas fikseerida või mitte? Euribori rahunemine seab laenuvõtjad valiku ette
Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Pankur Indrek Neivelt soovitab vaadata Euroopa demograafiat ja mõelda.
Indrek Neivelt: meil on liiga hea elu, majandus kasvama ei hakka
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Kas fikseerida või mitte? Euribori rahunemine seab laenuvõtjad valiku ette
2021. aastast Põhjamaade Investeerimispanka vedanud André Küüsveki ametiaeg jätkub veel neli aastat.
Põhjamaade Investeerimispank pikendas eestlasest presidendi ametiaega
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Kasumlikkus allakäigutrepil. Seekord sai pingeritta 27 kinnisvarabürood, aasta varem oli neid üks vähem.
Kinnisvarabüroode TOP 2024: kasumlikkus kukkus järsult
Pingereas on 27 kinnisvarabürood
USA president Donald Trump läks pärast kohtus kaela saamist golfi mängima.
USA kohtuvaidlus tollide üle jätab eksportijad kevadeni teadmatusse
Tehnikateaduste doktor ja Metroserti juht Aigar Vaigu purustas ka müüdi tehisintellektist kui töökohtade hävitajast. “Mitte tehisaru ei võta sinu töökohta, vaid inimesed, kes oskavad tehisaru kasutada, võtavad sinu töökoha," ütles ta.
Aigar Vaigu: hull naaber ja loodus tekitavad meile jamasid niikuinii, parem selles olla tarkade inimestega
AS Narva Soojusvõrk soojusenergia konkursi teade
JPMorgani Euroopa aktsiaturu strateegi Mislav Matejka hinnangul oli suvine hoo aeglustumine Euroopa aktsiaturul tervislik ning uus ostuaeg läheneb.
Ameerika suurpangad ennustavad Euroopa aktsiaturule aasta lõpus tugevat kasvu
Novo Nordiski kaalulangetusravim on südame kaitsmisel parem kui konkurent Eli Lilly oma.
Novo Nordiski kaalulangetusravim edestab uues uuringus konkurenti
Silvano valgevene pesubränd Milavitsa.
Venemaal ja Valgevenes tegutseva Silvano müük ja kasum veeresid allamäge
Equinor on Ørstedi suuruselt teine ​​aktsionär Taani valitsuse järel, kellele kuulub pool ettevõttest.
Equinor investeerib Ørstedi emissiooni miljard dollarit
Rootsi printsessi Estelle´i jaoks koostatud kuninglik näidisportfell näitab ilmekalt, et investeerimise võlu ei seisne ainult numbrites, vaid ka pikaajalises kannatlikkuses ja oskuses mitte liiga vara headest ettevõtetest loobuda.
10 investeerimisideed Rootsi printsessi portfellist

Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
Tööstusuudised eetris
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
00:00
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
Hommikuprogramm
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
00:00
Kullafond: Finantsvaba investor paljastas valemi vältimatu rikkuseni
Äripäeva raadio kullafond
Kullafond: Finantsvaba investor paljastas valemi vältimatu rikkuseni
Ehitamata aiad ja remondiootel kodud. Sõjahirmu tunnistamist tajutakse argpüksluse ja reetmisena
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Ehitamata aiad ja remondiootel kodud. Sõjahirmu tunnistamist tajutakse argpüksluse ja reetmisena
Äripäeva arvamusliider: teemad, mis panevad aju plahvatama
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: teemad, mis panevad aju plahvatama
Frank Kutteri juht: esitame pankrotiavalduse, kahju ulatub sadadesse tuhandetesse
Hommikuprogramm
Frank Kutteri juht: esitame pankrotiavalduse, kahju ulatub sadadesse tuhandetesse
1
Uudised
  30.08.25, 06:00
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
2
Uudised
  30.08.25, 13:57
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
3
Uudised
  30.08.25, 20:30
Maailma kõrgeim sild läbis avamise eel koormustestid
4
Uudised
  30.08.25, 10:02
Eesti andis USA-le üle Venemaale tehnoloogiat saatnud ettevõtja
Miljoniäri Lasnamäe paneelmaja korteris
5
Uudised
  31.08.25, 08:00
Eesti majanduse seitse päeva: tülid, diilid ja katk
Investoritele tõi nädal ehmatuse Balti börsilt
6
  • ST
Sisuturundus
  29.08.25, 12:24
Autode tellimine Euroopast: miks see on 2025. aastal mõistlik valik ja kuidas teha tark otsus

Börsiuudised
  01.09.25, 18:00
Kas fikseerida või mitte? Euribori rahunemine seab laenuvõtjad valiku ette
Saated
  01.09.25, 17:47
Raadiohommikus: abipolitseinik Kristina Kallas ja Eesti juurtega suurtehing
Arvamused
  01.09.25, 17:15
Ekspert: laokil andmekaitse jätab investeeringutest ilma
TOP
  01.09.25, 16:56
Kinnisvarabüroode TOP 2024: kasumlikkus kukkus järsult
Pingereas on 27 kinnisvarabürood
Börsiuudised
  01.09.25, 16:55
Tallinna börsi kukutas Silvano aktsia langus
Börsiuudised
  01.09.25, 16:46
Apranga teenis ajaloo suurima kuukäibe
Börsiuudised
  01.09.25, 16:09
Tesla müügilangus Euroopas jätkus kaheksandat kuud järjest
Saated
  01.09.25, 15:55
TalTechi rektor: välistudengid aitaksid leevendada spetsialistide nappust
