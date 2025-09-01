Raadiohommikus: abipolitseinik Kristina Kallas ja Eesti juurtega suurtehing

- Hommikuprogrammis kuuleme ka vandeadvokaat Indrek Nauri mõtteid investeerimisest ja tema viimastest olulisematest otsustest.
- Foto: Raul Mee
Teisipäevases hommikuprogrammis räägime Eesti juurtega Siena suurtehingust, politsei tööst, investeerimisest ning heidame pilgu ka värsketele raportitele.
Enne kaheksat tuleb stuudiosse haridusminister Kristina Kallas, kes reede õhtul tavakohustuste asemel politseimundri selga tõmbas ja tänavatele läks. Räägime ministriga, mis sellise otsuse taga täpsemalt oli.
Seotud lood
Balti tehinguturul on toimumas palju, kuid kuldajastu pole veel käes. Jõuliselt on mängu tulnud kodumaine kapital, mis annab hoo sisse ligi pooltele tehingutele. Skandinaavia turg on elavnemas, andes lootust ka Eestile. Samas on Kesk- ja Ida-Euroopa turud Põhjamaadest jätkuvalt aktiivsemad.