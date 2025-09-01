Ekspert: laokil andmekaitse jätab investeeringutest ilma
Karmistunud andmekaitse reeglid võivad osutuda komistuskiviks nii uute investeeringute kaasamisel kui ettevõtte väärtuse hindamisel, kirjutab advokaadibüroo Hedman isikuandmete kaitse ekspert Andres Ojaver.
Advokaadibüroo Hedman isikuandmete kaitse ekspert Andres Ojaver.
Foto: Erakogu
Euroopa Liidu kõrged standardid andmekaitsele panevad ettevõtete asutajad ja juhtkonnad fakti ette, et isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) vastavus ei ole enam seaduse täitmise ja trahvide vältimise küsimus, vaid see mängib olulist rolli ettevõtte väärtuse hindamisel ning mõjutab otseselt potentsiaalsete investorite otsuseid.
