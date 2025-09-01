Tesla müügilangus Euroopas jätkus kaheksandat kuud järjest

Pärast viimast aktsiate müüki on mul portfellis ports vaba raha ning nüüd vaatan ringi potentsiaalse rahapaigutuse võimaluste üle. Juurdlen, kas Amazon võiks olla see aktsia, mis tooks mulle ära 12% tootlust.
“Värske kodu omanik ‒ see on palju parem kui ema juures elav sisulooja,” naerab noor räppar Säm, kes ei jäta sealjuures mainimata ka vanemate väikest abi. Samas mugavalt ema juures elamine võimaldas tal kogu oma teenitud raha investeerida.
Eesti energiasüsteem seisab teelahkmel, kus ühelt poolt on surve vähendada kasvuhoonegaaside emissioone ning teisalt tagada varustuskindlus ja konkurentsivõime rahvusvahelisel turul. Taastuvenergia areng on vältimatu samm, kuid seda saadab küsimus: kas meie sõltuvus välismaistest tehnoloogiatest ei suurene veelgi? Paneelid, inverterid ja akud vajavad materjale ning tootmisvõimsusi, mida Euroopas napib. Samas pakub taastuvenergia mitmeid strateegilisi eeliseid.