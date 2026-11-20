Harjumaa ettevõtete TOP 100
Eesti ühel edukamal ettevõttel, lennuliiklust juhtival Lennuliiklusteenindusel on viimased kaks aastat läinud äris vapustavalt hästi, kuid järgmisel aastal tõotavad tulemused neist olenemata põhjustel natuke tagasi tõmmata.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks võib Lennuliiklusteeninduse praegune erakordselt tugev kasum 2027. aastal jahtuda ning kuidas Lauri Kool seda selgitab;
- milline roll on Hiina ülelendudel ja tasude muutusel riigifirma tulemustes ning mis riskid võivad edu pidurdada.