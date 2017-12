Töötajad pole juhtidega rahul

28. detsember 2017, 09:41

Tööportaali CVKeskus.ee selle aasta uuringud näitasid, et paljud Eesti töötajad pole juhtide tööga rahul – elu on liiga lühike, et veeta kolmandik oma ajast stressis.

„Ootustele mittevastavad tingimused ja puudulik juhtimiskvaliteet muudavad tööelu pingeliseks,“ tõdes CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Taolist rahulolematust ja soovi heale töökohale liikuda peegeldasid ka mitmete 2017. aastal korraldatud uuringute tulemused. Elu on lihtsalt liiga lühike, et veeta kolmandik oma ajast ebamugavas keskkonnas ja stressis olles.“ Lisaks selgitas CVKeskus jaanuaris välja, et suur osa noortest on valmis töökogemuse nimel töötama ka miinimumpalga eest. Noorte seas korraldatud uuring näitas, et noorte netopalga ootus esimesele töökohale püsib 600 ja 1000 euro vahemikus, kuid tervelt kaks kolmandikku noortest on valmis pärast õpinguid haarama töökogemust ka miinimumpalga eest.

Veebruaris selgus, et Eesti ettevõtetes levib ka armastust ja iga teine eestimaalane on märganud või kogenud kontoriromantikat. Enam kui 3000st küsitletud Eesti töövõtjast tunnistas iga teine vastaja, et on märganud kontoris kolleegidevahelist romantikat või koguni seda ise kogenud. Uuring näitas, et enim astuvad töökohal suhtesse koolituse ja personalitöö, turunduse ja reklaami, mehaanika, toitlustus- ja müügivaldkonna töötajad. Märtsis selgus, et vastupidiselt riigi plaanidele pikendada pensioniiga otsivad noored võimalusi loobuda palgatööst märksa varem. Uurides noorte suhtumist töösse, selgus, et tööjõu vähenemine võib lisaks demograafilistele muutustele veelgi kiireneda, kuna noored soovivad tööturult oodatust varem väljuda. Maikuine uuring näitas, et tööjõupuudusest tulenev töökoormuse kasv on mõjutanud suurt osa Eesti töötajatest – tervelt 80% töövõtjatest on täheldanud endal, ülemustel või kolleegidel läbipõlemist. Enim olid ületöötanud assisteerimise (49%), infotehnoloogia (48%), ehituse ja kinnisvara (47%) ning tervishoiu sektori töötajad (46%). Kõige stressivabam töökeskkond oli küsitluse tulemuste põhjal finantssektori töötajatel.

