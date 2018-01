Tagasilöök kaubanduses ei tähenda majanduslangust

Ainult tellijale

Statistikaameti andmetel vähenes jaekaubandusettevõtete müügitulu eelmise aasta novembris võrreldes 2016. aasta novembriga püsivhindades 1%. Müügitulu langust mõjutasid enim mootorikütuse jaemüügiga tegelevad ettevõtted.

Oja sõnul on jaemüügi kasv olnud aeglane juba mõnda aega ja seetõttu ei olnud novembrikuu langus kuigi suur üllatus. "Viimase aasta jooksul on jaemüügi kasvu pidurdanud hinnatõus. Ehkki palgakasv püsib kiire, on inflatsiooni tõttu reaalpalga kasv tegelikult aeglasem kui möödunud aastal," märkis Oja. Tema sõnul suurenevad sissetulekute kasvuga enam kulutused teenustele ja elamuinvesteeringutele, mis ei kajastu täielikult jaemüügis. Seetõttu võib pikemas vaates jääda jaemüügi kasv majapidamiste sissetulekute kasvule alla.

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja viitab statistikaameti andmeid kommenteerides, et novembri jaemüügi languse taga on esialgsetel andmetel aktsiisikaupade müüdud koguste vähenemine. "Kõige suuremat mõju omasid hindadele tanklate müügimahu 9% langus ja supermarketi-tüüpi kaupluste müügimahu 3% vähenemine. Viimast mõjutas tõenäoliselt alkoholipoliitika," märkis Oja. Tema sõnul ei kirjelda jaemüügi langus praegu Eesti majanduse üldist käekäiku, vaid arengut kitsamates valdkondades.

Inflatsiooni mõju jaekaubandusele

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina sõnul suurenes jaekaubandusettevõtete müügitulu möödunud aasta novembris aastases võrdluses 5% ning aasta esimese 11 kuu müügitulu keskmine kasv oli 6%. "See oli viimase kolme aasta kiireim kasv," ütles Mertsina ning lisas, et selle numbri taga oli peamiselt kiirenenud hinnakasv. Inflatsiooniga korrigeeritud müügitulu novembris hoopis vähenes protsendi võrra ning 11 kuu keskmiselt kasvas see näitaja vaid 1,5%, mis oli Mertsina sõnul pärast 2010. aastat nõrgim tulemus.

"Jaemüügi mahukasv on aeglustunud vaatamata sellele, et möödunud aastal jätkus tarbijate kindlustunde paranemine, mis on praeguseks tõusnud tublisti üle ajaloolise keskmise,“ märkis Mertsina. Ta lisas, et kui tarbijate kindlustunne suuremate ostude tegemiseks jätkab paranemist, siis nende optimism oma finantsolukorra suhtes on tasapisi hakanud taanduma. See on Swedbanki peaökonomisti sõnul ka mõistetav, kuna möödunud aastal aeglustus inflatsiooni kiirenemise tõttu Eesti inimeste netopalga reaalkasv. See on ka jaemüügi kasvu aeglustumise üks põhjus.