Teise samba lammutamine oleks radikaalne samm

Majandusinimesed saavad aru, miks erakonnad just pensionäride hääli püüavad, aga pole mingil juhul nõus sellega, kui ohvriks tuuakse toimiv pensionisüsteem.

Keskerakonna 100eurose pensionitõusu idee tõi kaasa arutelu selle katteallikatest. Erakond ise nimetas pensionitõusu katteallikatena astmelist tulumaksu ja ettevõtete tulumaksu taastamist. Nendele ideedele on raske leida poolehoidu majandusekspertide seas, kuid pahameele tekitas aga hoopis Isamaa ja Res Publica Liidu juhi Helir-Valdor Seederi idee kaaluda riigi maksete vähendamist või lõpetamist teist pensionisambasse.

Hansapanga asutajate hulka kuuluv ja praegu peamiselt investeerimisega tegelev Heldur Meerits märkis irooniliselt, et kui inimene ütleb, et ta ei taha, et riik tema II sambasse raha juurde paneks, siis see inimene peaks samas deklareerima ka, et ta mitte mingil juhul ja mitte iialgi ei küsi toimetulekutoetust tulevikus. „Võib-olla on II pensionisamba süsteem küll mõnevõrra sunniviisiliselt inimese suunamine säästmise poole, aga kõigist nendest kolmest katteallikast on riigi sissemaksete vähendamine või lõpetamine kõige rumalam mõte,“ ütles Meerits. Ta lisas, et kuna inimeste keskmine vanus järjest kasvab, siis II samba lõhkumine ei ole mingi lahendus pensioniprobleemidele.

Redgate Capitali partner Aare Tammemäe viitas, et Seeder on juba teist korda arvamust avaldanud, et pensioni teist sammast peaks reformima. „Kas ja kuidas peaks pensionisüsteemi üle vaatama, et tagada parem tootlus, see on eraldi diskussioon. Kuid me ei saa hakata rääkima, et kaotame süsteemi ära ja viime raha kusagile mujale või maksame jooksvateks kuludeks. Sellega ei saa absoluutselt nõus olla,“ märkis Tammemäe.