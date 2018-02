Pensioniraha jõudis Eestis rekordini

Väike turg teeb SEB ettevaatlikuks

SEB kommunikatsioonijuht Julia Piilmann ütles, et nemad on vastupidiselt olnud Eestisse investeerides ettevaatlikud. „SEB on alati tegutsenud lähtudes eelkõige oma fondi klientide ehk osakuomanike huvidest ja seetõttu on meile kõige olulisem pakkuda investoritele parimat riski ja tulususe suhet. Just sellepärast me ei ole võtnud kohustuseks ega reklaaminud Eestisse kindlal määral investeerimist, kuna see võib minna vastuollu klientide huvidega saada valitud riski piires võimalikult hea tootlus.“

Piilmann märkis, et Eestisse investeeringuid on nad käsitlenud ettevaatlikult, sest Eesti on maailma mõistes üsna väike turg. „Samas oleme avatud erinevatele pakkumistele ning näiteks võivad huvi pakkuda erinevad suuremate ettevõtete IPOd (miks mitte näiteks Tallinna Sadam).“

Ajalooliselt on SEB siiski investeerinud erinevatesse kohalikesse väärtpaberitesse ja projektidesse. Läbi kahe Baltcapi erakapitalifondi on investeeritud näiteks lennukeid hooldavasse ettevõttesse Magnetic MRO, Qvalitas Arstikeskusesse, portaali Auto24 ja teedeehitajasse TREV2.

Eelmisel aastal tegid nad koos SEB Läti ja Leedu pensionifondidega otsuse investeerida Baltcapi infrastruktuurifondi, mis alles hakkab tegema investeeringuid, sealhulgas Eestis. „Oleme investeerinud Eleringi ja Eesti Energia võlakirjadesse. Ajalooliselt on meil olnud ka kohalikke kinnisvarainvesteeringuid, sh ka metsamaasse. Hetkel selliseid investeeringuid ei ole, kuid tulevikku vaadates me ei välista otseselt midagi,“ rääkis Piilmann.

Piilmann kinnitas, et kui riik otsustab II samba investeeringud lõpetada, on selle otsuse mõju üheselt negatiivne. „Pikaajaliste säästude puudumist riigi ja eraisiku tasemel ei saa kuidagi teistmoodi käsitleda.“