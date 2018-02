Hiina keelab krüptorahadega kauplemise

Ainult tellijale

Hiina blokeerib krüptokaubanduse täielikuks väljasuretamiseks kõik leheküljed, mis on seotud krüptorahakauplemise ning ICOde pakkumisega. Sealhulgas ka välismaised platvormid, kirjutab South China Morining Post.

Portaalis avaldatud 1800sõnaline artikkel tõdes, et Hiina hiljutised katsed krüptorahakaubandust välja juurida pole olnud piisavalt edukad ning kaubanduse täielikuks väljasuretamiseks karmistatakse ja täiendatakse regulatsioone. Nimelt hakkasid paljud hiinlased pärast septembrikuiseid piiranguid krüptorahaga kauplema ja ICOdel osalema välismaistel platvormidel.

„Piiriülesed ülekanded ja regulatoorne kõrvalehoidmine käib edasi. Riskid on endiselt olemas ning neid toidavad illegaalne virtuaalosakute käibele laskmine, otsesed pettused ja püramiidmüük,“ kirjutati ülevaates.

Pekingi karmima poliitika taga on hiinlaste tormiline sisenemine krüptorahakauplemise turule. Massiline erainvestorite pealevool on esile kutsunud tohutu volatiilsuse ning omakorda tõmmanud sektorisse petiseid, kelle punutud skeemid on regulaatoritele üksjagu peavalu valmistnaud.

Uudise valguses on kadunud ka krüptoraha kauplemist propageerivad reklaamid Hiina suurimast otsingumootorist Baidu ning sotsiaalmeediaplatvormilt Weibo. Teatavasti on nii Facebooki kui ka Google’i kasutamine Hiinas keelatud.