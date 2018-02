„Olen oma tööd teinud tohutu kirega“

Ainult tellijale

Kristel Härma 05. veebruar 2018, 17:20

Eesti toidu edendaja Sirje Potisepp tõdes, et on teinud enda tööd tohutu kirega ja tal on äärmiselt hea meel, et seda hinnatakse.

„Mina ei saa kurta, et minu tööd ei oleks märgatud. Minul on pigem vastupidi: mul on juba olemas põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk, mul on olemas kaubandus-tööstuskoja aumärk. Nüüd on siis väärikaim ja suurim tunnustus,“ rõõmustas Eesti Toidutööstuse Liidu juht Sirje Potisepp. President Kersti Kaljulaid tunnustab teda Valgetähe V klassi teenetemärgiga ettevõtluse edendamise eest. Potisepp tõdes, et ta on tunnustuse üle äärmiselt uhke ja peab seda tunnustuseks kogu toiduainetööstuse sektorile. „Ma lihtsalt olen sündinud sellise inimesena, et ma olen oma tööd teinud alati tohutu kirega, panustanud sinna kogu oma hinge ja mul on äärmiselt hea meel, et seda on osatud hinnata ja tähele panna,“ rääkis ta. Ta lisas, et näeb oma töö tulemusi läbi uuringutulemuste, kus eestimaisuse eelistamine on läbi kampaaniate tõusnud. „See kõik on kandnud vilja! Uskumatu, aga Eesti toidu eelistamine ei ole iseenesest mõistetav. Kahjuks ei ole. Me peame sellest kogu aeg rääkima, me peame seda inimestele kogu aeg meelde tuletama.“