Pankrotiohtu üha raskem näha

Pankrot pole iseenesest häbiasi

Euroopa ja USA majanduse lähenemine on erinev: USAs suhtutakse ettevõtjasse selle jagu tõsisemalt, kui oled ühe pankroti läbi teinud. Siis oskad olla riskide osas ettevaatlik ja tead, et alati ei lähe hästi. Eestis tundub see ikkagi reeglina häbiasi olevat. Nii kui sul on pankrot olnud, öeldakse, et oled mingisuguse jamaga hakkama saanud.

Häda on meil lihtsalt selles, et õiguskord on toores ja pankroti puhul reeglina eeldatakse ikkagi, et üritasid kõigile mütsi pähe tõmmata. See võib olla nii, aga ei pruugi.

Mina iseenesest pankrotis häbiasja ei näe. Ülemaailmne statistika ütleb, et umbes 80% kõigist ettevõtmistest läheb nässu. Küsimus on selles, kuidas see nässu minek vormistatud saab. Selles mõttes ei ole pankrot kui niisugune häbiasi. Minu arust on küsimus selles, mis sellega kaasas on käinud. Väga tihti tähendab see Eestis seda, et enne on plats tühjaks tehtud ja siis jääb võlausaldajatele sellest halb maik.