Krachti süüasi pöördus riigikohtus uuesti pea peale

Riigikohus leidis, et osaniku nõusolekut ei olnud Krachtil tehinguteks vaja. Kui firma põhikirjas pole kirjas, et juhatuse liikmed esindavad osaühingut mitmekesi või ühiselt, võib juhatuse liige teha kõiki tehinguid.

Kui aga osaühingul on nõukogu, võib juhatus igapäevase majandustegevuse raamest väljuvaid tehinguid teha ainult nõukogu loal. Kermon Investil nõukogu ei olnud, seega polnud põhjust tehinguteks osanikuga suhelda.

Prokuratuurilt ei õnnestunud täna kommentaari saada, kuid Kersti Krachti esindaja Kairjak ütles riigikohtu otsuse valguses, et tulevikus peab endaga seotud isikute puhul süüdistuses tuginema sellele, et juhatuse lige tegi tehingu ühinguga, kellega tal on ühine majanduslik huvi.

„Nii et selles osas on tegemist suure sammuga ühingute kaitsel vara kantivate juhatuse liikmete eest. Küll paraku selle hinnaga, et selles asjas jääb ühingu vara kantinud juhatuse liige puuduste tõttu süüdistuses kriminaalvastutusele lõplikult võtmata ja ühing ei saa enam tagasi tekitatud kahju,“ rääkis Kairjak.

Argos Kracht sõnas, et riigikohtu otsus on rohkem teoreetilise rõhuasetusega, kuid oluline on, et see ta õigeks mõistis.

“Kui prokuratuur oleks tööd teinud nõuetekohaselt, poleks see asi üldse kohtusse pidanud jõudmagi. Seega on siin koht prokuratuuri sisekontrollile uurimaks, et kuidas oli võimalik kannatanul prokuratuuri karistusorgani rolli täitma panna – kes on nende juhtkonnas see, kes selliseid asju sanktsioneerib ja miks seda asja üldse menetleti,” lisas ta.