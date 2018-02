Artur Talvik: olin noatera peal

Talvik lisas, et praeguseks on üsna võimatuks tehtud olukord, mis varem oli üsnagi tavaline. Nimelt pole enam erakondadel võimalik mõne riigifirma nõukogu kohtadest kümne küünega kinni hoida. Küll aga tuleks Talviku sõnul tähelepanu pöörata sellele, et riigifirmad ei teeks endale üleliigseid tütarettevõtteid ehk puuke, mis ettevõtete juhtimise läbipaistvusele kuidagi kaasa ei aita.

Lisaks riigifirmade juhtimisele rääkis Talvik saates ka sellest, et lähitulevikus peaks Vabaerakonnaga liituma mitu uut nime. Üheks neist võib juttude järgi olla Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand. Tarand ise kostis selle peale, et tal ei ole plaani ühegi erakonnaga liituda ja et 2019. aasta riigikogu valimistest on veel väga vara rääkida. "Igast asjast tuleb rääkida ikka siis, kui on asi. Kui on rukkilõikus, räägime rukkilõikusest. Kui on seatapp, räägime seatapust. Ega ma Igor Mang ei ole, et tean, mis järgmisel aastal juhtub," kommenteeris Tarand.

