Joel Ostrat: et head äri teha, tuleb vaim värske hoida

Tänasel Äripäeva korraldatud 18. Gaselli Kongressil rääkis kokk ja restoraniärimees Joel Ostrat, kuidas temast sai tippettevõtja.

Ostrat tõi välja, millised sammud tuleb astuda, et jõuda mikroettevõttest tippettevõtjaks. “Esimene samm on see, et tuleb leida ala, milles oled hea ja mis sulle meeldib. Minu olin väike, kui ma juba unistasin väikese kohviku tegemisest,” lausus Ostrat.

Nüüdseks on ta on oma äriga läinud juba Soome ning on müünud esimese Gustavi kohviku frantsiisi. "Aga ma olen endiselt see sama väike kokapoiss, kes ma olen alati olnud," märkis Ostrat.

Teine soovitus oli, et tuleb leida investeering ja teha äriplaan, millesse usud. "Mina sain oma esimene toetuse EASilt ja tollaselt äiapapalt. "Nagu vanasõna ütleb, kus on, sinna tuleb juurde, ja üks olulisemaid samme on see, et tuleks kaasata partnereid," lausus Ostrat.

Ostratil on 13 ettevõtet, millel on kuus äripartnerit. "Pundis peab alati olema keegi, kes näeb asja suuremalt, kes toob ideid lauale," lausus ta. "Minu kõige suurem õppetund oli äri valede partneritega." Ta soovitab leida partnereid, kes ka iseloomu poolest sobivad.

Kuigi 2016. aastal oli Ostrat lubanud, et ta ei tee enam ühtegi restorani, siis üsna varsti avab ta oma neljateistkümnenda kohviku Kolm Tilli, mis tuleb Tartusse. "Ma teen seda kahe endise töötajaga," lausus Ostrat.

Kolmas soovitus oli Ostratil luua oma ettevõtte, kasvatata oma tiim ja hoida rauda tules, et tuntus kasvaks. "Kui sa oled endale kasvatanud head tiimi ja hoiad rauda tules, siis jääd ellu isegi kõige raskemal ajal," rääkis ta oma kogemusest.

Ostrati sõnul ilma inimesteta ei saa midagi ära teha. Tema sõnul on aga väga raske leida kokkasid, kuna tööpäeva on pikad ja kurnavad.

“Loomulikult tuleb pidevalt ennast arendada. Inimesed küsivad, kuidas ma ennast arendan, ma reisin,” sõnas Ostrat. “Tuleb olla innovatiivne ja julge uute ideedega. Ära jää loorberitele puhkama, konkurent on valvel."

Ostrat tõdes, et kümme aastat tagasi käis ta iga päev tööl. „Ma olen selle poolt, et nädalas peaks olema neli tööpäeva ja kolm puhkepäeva,“ lausus Ostrat. „Tuleb hoida ennast terve ja värskena – massaaž, sport, toitumine, reisid, aeg sõpradega jpm.“

„Et head äri teha, tuleb vaim värske hoida. Inimene peab olema puhanud, et oma asja teha," lausus Ostrat.

Ta tõdes, et on olnud päevi, kus ta on kaotanud enesekindluse. Tema soovitus on, et ole rahul saavutustega, ole enesekindel.