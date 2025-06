Tagasi ST 18.06.25, 11:09 Neeme Tammis: värbamisvea hind on aasta kuni poolteist kaotatud aega Aasta juhiks valitud Neeme Tammis, kelle portfellis on üle 30 ettevõtte alates autorendist ja tööstuslikest lahendustest kuni idufirmade ja investeeringuteni, teab omast kogemusest rääkida, et värbamisvea hind on 12–18 kuud vastutuult sõitmist.

Neeme Tammis valiti tänavu aasta parimaks juhiks.

Foto: Marek Metslaid

Tema hinnangul eristabki edu ja ebaedu õiged inimesed. Et mitte värbamisvea tõttu vastutuult sõita, toetub ta nii instinktile kui ka proessionaalsetele partneritele, et leida inimesed, kellel on sära silmis ja väärtused paigas.

“Kui värbamisel eksid, on hind 12–18 kuud kaotatud aega. Seepärast panustame süsteemsusesse – aga vahel tuleb siiski usaldada ka kõhutunnet,” ütles Tammis värskes sisuturunduslikus saates “Ambitsioon”.

Aga mis Neeme Tammis t käivitab? Mitte lihtsalt tulemused, vaid ettevõtete ehitamine. Ta usub, et juhtimine on universaalne oskus – ja ambitsioonis peitub viis tööriista: missioon, visioon, innovatsioon, motivatsioon ja frustratsioon.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Neeme ei pelga rääkida ka läbikukkumistest – näiteks ambitsioonikas hotellibusside projekt Tallinnas ei saanud tuult tiibadesse. Aga just sealt tulevad kõige väärtuslikumad õppetunnid.

Tammise enda unistuste juht aga oleks huumorisoonega, uudishimulik, energiast pakatav ja laia silmaringiga.

Saadet juhivad Hando Sinisalu ja kasvutreener Toomas Danneberg. Saadet toetab Empowerment Estonia.