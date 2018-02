Aktsionärid kinnitasid ABLV panga likvideerimise

Ainult tellijale

Läti ABLV panga aktsionärid teatasid, et pank likvideeritakse, laupäeval oli sellest mõista andnud ka Euroopa Keskpank.

Esmaspäeva õhtul välja saadetud pressiteates on kirjas, et klientide ja võlausaldajate huvide kaitsmise eesmärgil otsustas ABLV Banka erakorraline aktsionäride koosolek välja kuulutada panga likvideerimise, vahendab Läti rahvusringhääling "Arvestades Lätis toimunud likvideerimisprotsessi kulgu leiame, et see on pärast Euroopa Keskpanga teadaannet õige otsus. Panga rahaline olukord on hea ja me kanname hoolt kõigi klientide ja nende õiguste eest," ütles ABLV panga juht Ernests Bernis panga pressiteates.

Otsus tuli vaid mõni tund pärast üsna optimistlikku ülevaadet laenuportfellist, mille alusel võis jääda mulje nagu sooviks pank tõestada, et positiivsed lahendused on veel võimalikud, kirjutas Läti rahvusringhääling.



Euroopa Keskpank jõudis laupäeval järeldusele, et pärast ABLV panga likviidsusprobleemide teket on pank kaotanud või kaotamas maksevõimet ning läheb seetõttu ühtsest kriisilahenduskorrast lähtuvalt likvideerimisele. Sama otsuse langetas keskpank ka ABLV Luksemburgi tütarpanga kohta.



Kõik hoiused on garanteeritud 100 000 euro ulatuses. Ühtekokku tuleb hüvitada hoiuseid hüvitada 470 miljoni euro ulatuses, milleks ühist hoiuste garantiifondi Läti raha- ja kapitaliturgude komisjoni hinnangul kasutada ei tule, sest selleks piisab ka panga omavahenditest.



Läti rikkurite Olegs Filsi, Ernests Bernise ja Nika Berne suurosalusega Läti suuruselt kolmandal pangal oli veel kolmanda kvartali lõpus hoiuseid 2,7 miljardi euro eest ning vara 3,6 miljardi euro eest.



Panga probleemid said alguse 13. veebruaril, kui USA rahandusministeeriumi finantskuritegudega tegeleva üksuse FinCEN teatas, et kahtlustab panka rahapesus ning Põhja-Korea sanktsioonide rikkumises.



USA ametkond lisas selgituseks, et 2014. aastal liikus ukraina ärimehe Sergei Kurtšenko ABLV kontodel miljardeid dollareid. FinCEN märgib, et ABLV võimaldas Põhja-Koreaga seotud ülekandeid pärast seda, kui 2017. aasta suvel hakkas kehtima nulltolerants selle riigi suhtes. Lisaks märgitakse, et 90% selle panga klientidest on kõrge riskiga ning huvitatud anonüümsusest. Pank lõkkas süüdistused tagasi.



Teatele järgnenud pangajooksu käigus võeti pangast välja üle 600 miljoni euro ning pank palus Läti keskpangalt likviidsuslaenu. Keskpanga palvel pani Läti raha- ja kapitaliturgude komisjon 19. veebruaril panga väljamaksetele moratooriumi.