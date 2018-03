Norra hiigelfond tagasi sanksioneeritud Venemaal

Maailma siirima riikliku investeerimisfondina tuntud Norra naftafond tundub Venemaale investeeringuid lisavat, kirjutab Kauppalehti.

Norra fondi suurim investeering on tehtud riigi käes olevasse Sberbanki, kuhu fond on pannud 600 miljonit dollarit. See on olnud väga kasumlik investeering, kuna Sberbanki turuväärtus on aastaga pea kahekordistunud.

Sberbanki investeeringu teeb huvitavaks see, et pank on nii Euroopa Liidu kui ka USA sanktsioonide nimekirjas 2014. aastast peale. Norra valitsus on teatanud, et küsib Euroopa Liidult juhiseid sanktsioonide kohta, aga naftafondi investeeringuid sanktsioneeritud ettevõtetesse kuuldavasti juhised ei puuduta.

Fondi Venemaa investeeringute väärtus on kasvanud üle 5 miljardi dollari, mis on kõrgeim tase pärast 2014. aastal puhkenud Ukraina kriisi. Aastal 2013 ulatusid fondi investeeringud Venemaale senise maksimumi ehk 7,9 miljardi dollari.

Märkimisväärsest summast hoolimata moodustavad Venemaa investeeringud fondi paigutustest vaid 0,5 protsenti.