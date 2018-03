Prantsusmaa streigib uuenduste vastu

Prantsusmaal toimuvad täna streigid, kus protesteeritakse president Emmanuel Macroni uuendusprogrammi vastu, rohkem või vähem häiritud on raudtee- ja lennuliiklus.

On kulunud vaid kümme kuud sellest, kui Macron 66 protsendi rahva toetusega presidendiks valiti. Nüüd on rahvas, või vähemalt selle ametiühingusse kuuluv osa, protestimarsil.

Suletud on ka koole ja lasteaedu ning arvatavalt puudutab streik ka haiglaid, raamatukogusid ja teisi avalikke asutusi, vahendab Helsingin Sanomat AFP teadet. Agentuuri teatel on üle kogu Prantsusmaa kavandatud 140 streiki ja meeleavaldust.

Meeleavalduste põhjus on Macroni auahne eesmärk riiklikku sektorit koomale tõmmata. Plaan on kahandada avalikku sektorit 120 000 töökoha võrra aastaks 2022 ja muuta palgataset nii, et töötatud aastate eest makstava lisatasu asemel makstaks boonust oskuste järgi.

Ueenduse peamise vastuseis tuleb raudteelt, kus on plaanis kaotada eluaegne vallandamiskaitse ja 50 aastaselt pensionile mineku õigus.

Tänasel meeleavalduses osaleb seitse ametiühingut, raudteel on proteste kavandatud juuni lõpuni välja. Täna on rongiliiklus eriti piiratud ja pariisi lendudest on tühistatud iga kolmas.

Emmanuel Macron ei võta streikide suhtes suurt midagi ette. Tema valiti selleks, et ta muutusi teeks. Eelmisel nädalal kommenteeris ta olukorra teravnemist Twitteris nii: Tahame muutust, aga protestime muudatuste vastu – selline see Prantsuse paradoks on.“

Tema sõnul on avaliku sektori kõhnumiskuur möödapääsmatu, et Prantsusmaa saaks eelarve tasakaalu.