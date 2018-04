Asmann nafta hinnast: tulevik ebakindel

Praegu on VKG eksport rahaliselt kosunud, veidi kasvas ka tootmismaht. „Aga suurem efekt tuleb jah naftahindade tõusust, see mõjutab meid rohkem,“ tõdes Asmann ja lisas, et märgid näitavad, et nafta nõudlus hakkab alates järgmisest aastast pakkumist ületama. „Milliseks hind tegelikult kujuneb, sõltub väga palju poliitikute otsustest.“

Kui räägitakse, et Eesti on ekspordile suunatud, siis kõik, mis seda toetab, on hea, lisas Asmann. „Olgu see põlevkivi- või masinatööstus või mis iganes.“