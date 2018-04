Euroopa Komisjon aitab põllumehi jaekettidega kauplemisel

Euroopa Komisjonis esitleti eile direktiivi, mis peaks parandama põllumeeste ja väikeste toidutootjate kauplemistingimusi suurte jaekettide ja tööstustega, kirjutas põllumajandus.ee.

"Liiga kaua on ahela nõrgim lüli pidanud taluma liiga suurt koormust. Tavaliselt on selleks nõrgemaks lüliks põllumees või väiksem toidutootja. Suurte korporatsioonide makseviivitused põllumeestele ja väikestele toiduettevõtetele peavad lõppema," ütles Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Phil Hogan.

Komisjoni ettepaneku järgi keelustatakse sellised kaubandustavad nagu hilinenud maksed, kiiresti riknevate toiduainete eest tellimuste tühistamine viimasel hetkel, lepingute ühepoolne või tagasiulatuv muutmine ning tava sundida tarnijaid tasuma raisku läinud toodete eest.

Eesti põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus ütles teemat ERRi uudistele kommenteerides, et Brüsseli algatust on oodatud 10 aastat. "Me oleme selle nimel tegutsenud, et selgitada, et ebaausad kauplemistavad on suur probleem. Ühe enamlevinud probleemina saab välja tuua ebamõistlikult pikad maksetähtajad. Toiduainetele, mis tegelikult müüakse maha väga-väga kiiresti, vaid mõne päevaga, on maksetähtaeg tarnijale tihtilugu pikem kui kolmkümmend päeva," tõi Sõrmus näite.

