Veel üks miljardiline tselluloositehas Soome tulemas

Sel kevadel andis ka Finnpulp teada, et nende plaan ehitada Kuopiosse okaspuutselluloosi- ja biotoodete tehas on sammu võrra edasi liikunud. Ettevõte otsustas tehase planeerimise, kui selle üheks omanikuks sai Hiina pehme paberi valmistaja Hengan International. Tehase hind on 1,4 miljardit eurot.

Tselluloositehaseid on planeeritud ka Paltamo ja Haapajärvi piirkonda, aga need on alles algusjärgus.

Metsä Groupi esialgsed uuringud võivad kesta kuni järgmise aasta suveni, mil tehakse otsus taotleda keskkonnalube. Ametisse on palgatud Timo Merikallio, kes vastutas ka Äänekoski tehase planeerimise ja ehitamise eest.

Kemi tehase praegune okaspuu- ja lehtpuutselluloosi toomise võimsus on 620 000 tonni aastas. Tehas kasutab aastas üle 3 miljoni kuupmeetri puitu. Koos puidu hankimise ja muude kõrvaltegevustega saab tööd 1500 inimest. Tehase tehnoloogia on pärit 1980. aastatest.