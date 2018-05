Raudteehanke peaosaline käis kohtu ees

Mis juhtus? Side-turvangu valdkonnas ei ole Eesti Raudtee varem teinud nii suuri töid nagu praegu – uute vastu vahetatakse aastatest 1950 kuni 1990 pärit süsteemid. Lääne-Harju liiklusjuhtimissüsteemiuuendamisprojekt oli Eesti Raudtee silmapiiril aastaid. Riigifirma arvas, et projekt õnnestub ära teha 28,7 miljoni euroga. Ometi saabus läinud aastal Eestisse üllataja. Soomlaste Mipro, kes tuli lagedale 16,5 miljoni euroga ehk lubas arvatust umbes 43% väiksemat hinda. Teiseks jäänud KMG Inseneriehituse ja Tšehhi firma AŽD Praha pakkumine oli Mipro omast juba pea 65% kallim. Viimaseks maandunud Thales Latvia kaotus ulatus 137 protsendini, nende pakkumine ulatus veidi üle 39 miljoni euro. Muu seas lükkas Eesti Raudtee hankelt välja ühispakkujad Siemensi ja Corle, kes olevat varem olnud Eesti Raudtee lemmikud. Nemad lubasid töid teha 29,6 miljoni euroga.

Eesti Raudteesse kutsus Örni toonane infrastruktuuridirektor Parbo Juchnewitsch, kes samuti tunnistajana kohtu ette astus. KMG advokaat tundis huvi, kuidas Juchnewitsch Örni leidis, kui polnud temaga varasemaid kokkupuuteid. Internetist, kostis Juchnewitsch, kelle hinnangul vajas Eesti Raudtee Soome kogemust. Küsimus, kuidas Juchnewitschil õnnestus leida Örni kogemusest infot, kui KMG kaitsja pole seda internetiavarustest seni leida suutnud, jäi pärast vastaspoole protesti vastuseta.

Örniga Juchnewitsch konfidentsiaalsuskokkulepet ei sõlminud. „Nii ma otsustasin,“ selgitas Juchnewitsch, kelle sõnul Örn olulist infot ei saanud. Sama meelt oli veel tunnistajaid, kelle sõnutsi oli hankeprotsess kolm aastat tagasi ka algjärgus. Eesti Raudtee endine töötaja, korruptsioonisüüdistuse saanud Indrek Süld kinnitas aga vastupidist.

Kohtus andis tunnistuse ka Taavi Saat, kes juhib Eesti Raudtees riskijuhtimise ja siseauditi osakonda. Küsimusele, kas info planeeritava hanke tehnilise süsteemi hankimise kohta on ärisaladus, vastas Saat jaatavalt. Ta tõdes, et peab sõlmima konfidentsiaalsuskokkuleppe, kui tekib oht, et võõras inimene pääseb ligi tundlikule teabele. Saat ei osanud öelda, miks Eesti Raudtee ei seadnud Örnile konfidentsiaalsuskohustust, kuid märkis, et Örnil puudus ligipääs ettevõtte sisevõrku. “Info kättesaamine oli raskendatud.”