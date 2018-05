Brüssel leidis Eestist kaks suuremat probleemi

Ainult tellijale

Laias laastus on Eestis Euroopa Komisjoni hinnangul kaks probleemi: ebavõrdsus on ühiskonnas suur ja eelarve võiks olla rohkem tasakaalus.

Liikmesriikide majanduspoliitika hindamise käigus andis Euroopa Komisjon Eestile selleks aastaks kaks soovitust: hoida tuleva aasta valitsussektori kulutuste kasv allpool 4,1 protsenti ja parandada struktuurset positsiooni vähemalt 0,6 protsendipunkti võrra SKP suhtes. Praegu on Komisjon seisukohal, et Eesti strukturaalne eelarvetasakaal jääb tänavu 0,8 protsendiga SKPst miinusse ning tuleval aastal kahaneb see 0,4 protsendile SKPst.

Põhjalikult keskendus Euroopa Komisjon Eesti suurele majanduslikule ebavõrdsusele. "Eesti kulutab sotsiaalkaitsele 16 protsenti SKPst, mis jääb alla Euroopa keskmisele, milleks on 28 protsenti SKPst. Sotsiaalsete siirete mõju vaesuse vähendamisele on paranemas, kuid siiski nõrk. Vaesusrisk on Eestis väga suur, eriti puuetega inimestel, töötutel ja vanematel inimestel, eriti kui need peaksid üksi elama," seisab Komisjoni soovitustes.

Sooline palgalõhe on 25,3 protsendi tasemel endiselt Euroopa kõrgeim, kuigi seda võiksid pisut leevendada muudatused vanemapalga süsteemis. Ka on palkade läbipaistvus on väga madal ja muudatused ootavad ees ainult avalikku sektorit, märgib Komisjon.