Pensioni teisest sambast maksti välja miljon

Tänavu esimeses kvartalis ületasid kohustusliku kogumispensioni teise samba väljamaksed esimest korda miljoni euro piiri. Pensioni maksti kokku 6290 inimesele, teatas Eesti Kindlustusseltside Liit.

Pensioni kolm sammast Aastal 2001 käivitunud pensionisüsteem koosneb kolmest sambast: esimene ehk riiklik vanaduspension peab tagama kõigile minimaalse äraelamise ning seda makstakse palgalt arvestatavast sotsiaalmaksust;

teise samba ehk kohustusliku kogumispensioni kaudu kogub töötav inimene kaks protsenti brutopalgast pensionifondi ja saab riigilt lisaks neli protsenti;

kolmas sammas ehk täiendav kogumispension võimaldab inimesel ise määrata sissemaksete suuruse ning pensioni väljavõtmise aja ja viisi.

Kindlustusseltside liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on kohustusliku kogumispensioni väljamaksed alles käivitumisjärgus.

„Praegu pensioni saavad kliendid on kogunud pensioni väga lühikest aega ehk maksimaalselt 16 aastat. Seetõttu on ka kogumispensioni osakaal pensionäri igakuises sissetulekus veel väike, aga see suureneb iga aastaga märkimisväärselt,“ lubas Piirsalu.

Eelmisel aastal oli keskmine teise samba pensionimakse 58,22 eurot kuus.

Kindlustusandjatel on teise samba pensioni saavate inimeste igakuisteks makseteks reservis üle 70 miljoni euro. Aastaga on see summa suurenenud 12 miljoni euro võrra.

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) liikmetest teevad teise samba pensionikindlustuse väljamakseid Compensa Elukindlustus, ERGO ning SEB Elu- ja Pensionikindlustus. EKsL on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit.