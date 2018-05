EVR Cargo juht Tallinna Sadamat ei osta

Ainult tellijale

Riigifirma EVR Cargo juht Raul Toomsalu ütles, et tema Tallinna Sadama aktsiaid ei märgi.

„Ei märgi. Ei märgi lihtsalt,“ vastas Toomsalu Äripäeva raadios vastuseks saatejuhi küsimusele.

Ta lisas, et talle tegelikult väga meeldib see, kuidas Tallinna Sadam on arenenud ja kuidas seda praegu juhitakse. „Meil, Eesti Raudteel, on väga positiivne kogemus. Tallinna Sadam võtab meid ükskõik mis murega väga proaktiivselt vastu, alati üritatakse aidata. Ja kui meil on mingi uudis, siis nad alati helistavad, et kuidas me saaksime olla paremad, kuidas me saaksime midagi teha, ärge meid unustage,“ rääkis ta.

Toomsalu oli kindel, et ettevõtte tulemused on selle meeskonnaga, kes seal praegu on, väga head. „Loomulikult sõltub palju ka makromajandusest ja sellest, kuidas naaberturgudel läheb, aga muidu teeb Tallinna Sadama juhatus minu arvates tubli tööd,“ lausus ta.