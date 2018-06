Homme raadios: alustab Arvamusfestivali saatesari

04. juuni 2018, 17:18

Teisipäevases hommikprogrammis arutavad Igor Rõtov ja Liis Amor koos Vilja Kiisleriga, kas tselluloositehase projektile on vesi peale tõmmatud. Kas Aadu Polli ja Margus Kohava võivad võtta oma miljardi ja minema kolida? Kas välisinvesteeringud on üldse Eestisse teretulnud?

Peale selle tuleb juttu Eesti ajakirjanduse tulevikust Postimehe 161. sünnipäeval peatoimetaja Lauri Hussariga. Mis on tulevikus helget, mis tumedat?

Äripäeva börsitoimetaja Liina Laks aitab teha ülevaate kõige värskematest ja olulisematest uudistest, mis turge kõige tugevamini mõjutavad.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Milline on väärtuspõhise investeerimise olemus? Saade on salvestatud 25. mail toimunud Investeerimisklubi külastusüritusel Äripäeva kontoris. Paneeldiskussioonis „Kuidas olla intelligentne investor?“ osalevad investor ja Tallinna Tehnikaülikooli lektor Kristjan Liivamägi, Äripäeva peadirektor Igor Rõtov ning Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang. Vestlusringi juhib Investeerimisklubi asutaja ja eestvedaja Marko Oolo.

13.00-14.00 "Eetris on Arvamusfestival". Algab saatesari, mis tutvustab sel suvel kuuendat korda toimuva Arvamusfestivali teemasid. Avasaates on fookuses keskkond – kuidas hinnata ökosüsteemide ja nende teenuste väärtusi? Arutlevad Eesti Erametsaliidu juhatuse liige Ando Eelmaa ja Keskkonnaagentuuri endine juhtivspetsialist Lauri Klein. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00-16.00 "Eramaja ehitus". Saates tuleb juttu eramaja fassaadilahendustest. OÜ Katuse Asjatundja tegevjuht ning katuse- ja fassaadimeistrite liidu juhatuse esimees Peeter Kärp selgitab, mis eristab tuulduvaid fassaadisüsteeme mittetuulduvatest, ja rõhutab kvaliteetse projekti olulisust. Saadet juhib Lauri Leet.