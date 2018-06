Pärnu linnapea: suvi algab grillfestiga!

Pärnu suvehooaeg avatakse taas Grillfestiga. Juba 18. korda pakub „Hea Toidu Festival – Grillfest“ huvitavaid maitseid, suurepäraseid esinejaid ja rohkelt tasuta meelelahutust, mis rahva Vallikääru aasale toob.

Kindlasti tasub kogenud grillmeistrite nõuandeid kuulata ja ise katsetada. Mis siis, kui algul kõik ei õnnestu, ise valmistatud roog on kõige maitsvam. Suvi ei lõpe Grillfestiga, kolm pikka ja loodetavasti sooja suvekuud on aega oma oskusi proovile panna.

Pärnumaa on sel aastal valitud Eesti toidupiirkonnaks. Aasta jooksul toimub nii linnas kui ka maal hulgaliselt toidusündmusi. Juba on möödas avatud kalasadamate päev, Pärnumaa maitsete avapidu ja turg, Kalamehe pühapäev ja maailma siidripäeva tähistamine, ees ootavad Kabli Päikeseloojangu festivali hoovide päev, Tori ühepäevakohvikud, Pärnumaa lõikuspidu ja paljud teised üritused. Grillfestil on selles reas oluline roll. Juba Pärnu päeval võis uue avatava bussijaama kõrval häid grilliroogasid nautida, sest 8.–9. juunini Vallikääru aasal toimuv kahepäevane festival on ju Pärnu suve loomulik osa ja avapauk.

Head isu ja kohtumiseni

Pärnus Grillfestil!

Romek Kosenkranius, linnapea