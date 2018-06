Crowdestate põlenud arendusprojekti pärast ei muretse

Endover Kinnisvara ja Crowdestate’i investorite koostööd tehtud projektidest on juba 10 edukalt lõppenud ning Endover Kinnisvara on ennast tõestanud korrektse ja professionaalse partnerina, kes on kaasatud kapitali alati punktuaalse täpsusega tagastanud, lisas Crowdestate'i asutaja.

"Olen koos teiste Crowdestate’i investoritega ka isiklikult Volta Loftidesse investeerinud ning kuigi tulekahju on tõepoolest ebameeldiv sündmus, siis mina selle projekti pärast ei muretse," kinnitas Linnupõld.

Crowdestate'i juht lisas, et firma hoiab Endover Kinnisvaraga tihedat kontakti ning jagab oma investoritele infot toimuva kohta. "Usun, et järgmise nädala lõpuks on meil selgem pilt edaspidise tegevus- ja ajakava kohta," ütles Linnupõld.

Volta Loftide omanike ringis Endoveri ei leia, see kuulub hoopis 79 protsendi ulatuses Endoveri omanikule Endo Tõnuverile. Väiksemate osanike seast leiab ka Endoveri teise juhi (ning Volta Loftid OÜ juhatuse liikme) Robert Laudi Adler Consult OÜ, lisaks City 2 Äripinnad OÜ 15protsendilise osaluse ning üheprotsendilise Crowdestate’i osaluse.

Volta Loftid OÜ asutati eelmisel aastal just selle ehituse arendamiseks, aasta alguse seisuga oli see ehitist hinnanud 6,3 miljonile eurole. 1-5 aasta pikkuseid laene oli 5,8 miljoni euro ulatuses. Neist üks miljonine laen oli 14,5 protsendilise intressiga, üks omanikuga seotud ettevõtte antud 3,5 miljoni eurone laen 5protsendilise intressiga ning veel üks 1,25 miljoni eurone laen 4,5protsendilise intressiga.

Endo Tõnuveri Endoveri kontserni käive oli möödunud aastal 39,9 miljonit eurot ning ärikasum 4,6 miljonit eurot.