Pesubrändi Marc & André omanik Mart Sillaotsa sõnul teeb pesutootja Indrek Rahumaa ettevõtet laiendades õigesti.

“Rahumaa on päris hea strateeg ja teab, mida teeb. See on ainult positiivne, et ta tegutseb. Rahumaa oli ka see mees, kes Silvano kokku pani ja praegu näeme, et see töötab edukalt,” kiitis Sillaots.

Mullu nime muutnud Lauma omandas täna Prantsusmaa suurima luksuspesu müügile keskendunud veebipoe Dessus-Dessous.

Sillaots pakkus, et kui Rahumaa peaks kunagi oma ettevõtte börsile viima, siis võib ta seda teha Saksamaal või Rootsis. Nagu täna selgus, siis Rahumaa plaanibki alustuseks just Stockholmi börsil võlakirju noteerida.

Paljud tahavad börsile