Müller: suurtehing loob head fooni

Allan Rajavee 13. september 2018, 12:59

Kuigi Blackstone’i miljardi-tehing ei muuda oluliselt konkurentsi Baltiriikide pangandussektoris, näitab kõrge profiiliga investori turule sisenemine, et regiooni investeerimiskliima on soodne ning suuri tehinguid võib oodata ükskõik millisest majandusvaldkonnast, sõnas Nordea panga endine juht Gerd Müller.

Mülleri arvates näitab Luminori suurtehing, et tuumikinvestori kaasamine on Nordea ja DNB pankade peas juba Luminori loomisest alates mõlkunud. „Ma arvan, et see on olnud osa algsest äriplaanist,“ sõnas Müller, kes rõhutas sõna „arvan“.

Teisalt arvab Müller, et suurtehing ei muuda pangandusturul konkurentsi. „Luminor on ka praegu olnud iseseisev Balti pank oma otsustes ja ma arvan, et see ei tohiks väga palju nende strateegiat mõjutada,“ leidis Müller.