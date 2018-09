Eestlased võtavad metsikult laenu

Äripäev 25. september 2018, 12:05

Suurest laenunõudlusest annab Eesti Panga andmetel märku uute autoliisingute sõlmimine, mis augustis kasvas viiendiku, varasemaga sarnasel tasemel jätkub uute eluasemelaenude võtmine hoolimata tõusvatest intressidest.

Majapidamiste laenunõudlust toetab sissetulekute kiire kasv. Uusi eluasemelaene võeti 107 miljoni euro väärtuses – enam-vähem sama palju kui aasta eest, kuid vähem kui mais, juunis ja juulis. Eluasemelaenude jääk on aastaga suurenenud 6,8%. Uusi autoliisingu lepinguid sõlmiti aga rohkem kui viiendiku võrra suuremas summas kui mullu ja umbes sama palju on aastaga kasvanud ka autoliisingu kogumaht. Muude tarbimislaenude portfell suurenes 4,5%.

Ka ettevõtted on uusi laene ja liisingut võtnud sel aastal eelmise aastaga võrreldes 16% suuremas summas. Aktiivse laenamise kõrval on tublisti kasvanud ka hoiused, märkis keskpanga analüütik Mari Tamm.

Ettevõtetele on uusi laene ja liisinguid antud sel aastal 16% suuremas summas kui aasta eest, sealhulgas pikaajalisi laene 20% rohkem. Uusi laene on võetud kõigil peamistel tegevusaladel. Siiski on uusi laene võetud varasemast enam ka olemasolevate refinantseerimiseks, mistõttu ettevõtete laenude ja liisingute jäägi aastakasv on kiirenenud üksnes pisut, augustis ligikaudu 7%ni, kui mitte arvestada laenujäägi ühekordset suurt vähenemist 2017. aasta sügisel

Eesti ettevõtete ja majapidamiste hoiuste kasv püsib tugev. Ettevõtete hoiuste kogumaht Eestis tegutsevates pankades on aastaga suurenenud 12%. Majapidamiste hoiused suurenesid aastatagusega võrreldes 10% ehk ligikaudu samas tempos nagu kogu 2018. aasta vältel. Mitteresidentide hoiused seevastu vähenesid aastaga 25% ja moodustasid augusti lõpus ettevõtete ja majapidamiste hoiuste jäägist 7,5%.