Kütusefirmade karm hinnang: valitsus prognoosis 100 miljoniga mööda

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Eile avaldatud riigieelarves prognoositakse järgmise aasta kütuseaktsiisi laekumiseks 583,9 miljonit eurot ehk tänavusest ligi 38 miljonit eurot enam. Suuremaid kütusefirmasid koondav Eesti Õliühing arvab aga, et praeguste trendide jätkudes laekumine hoopis väheneb, ja seda lausa 60 miljoni euro võrra.

Riigieelarve ootus on kütusefirmade hinnangul liiga optimistlik ega võta arvesse mootorikütuste tarbimismahu langustrendi. Nimelt on Eesti teedel läbitud kilomeetrite arv suuremate kütusefirmade andmetel koos majandusega küll stabiilselt kasvanud umbes 4% aastas, kuid müüdud liitrid on mullusest alates vähenenud – 2017. aastal oli vähenemine 1,2% ning tänavu eeldatavalt juba 8,8%. "See viitab sellele, et tänavu on umbes 17% Eestis sõitmiseks kasutatud liitritest ostetud välismaalt (umbes 1143 miljonit tarbitud liitrit vs. umbes 950 miljonit maksustatud liitrit)," leiab ühing.

Nii suured käärid kahe prognoosi vahel on kummastavad, eriti arvestades, et eilsel valitsuse pressikonverentsil mainiti Õliühing nimeliselt ära kui koostööpartner. "Meil käib Õliühinguga koostöö, kes tulid ka oma arvutustega välja. Kevadel valmib ka põhjalik analüüs aktsiisitõusude mõjust laiemalt majandusele, siis oleme targemad," sõnas rahandusminister Toomas Tõniste.

Rahandusministeeriumi kasvuootust ei usu ka Alexela juhatuse liige Alan Vaht. "Mind natukene paneb muigama. See ei saa paika pidada, sest tarbimine kasvanud ei ole. Bensiini tarbimine selgelt langeb, diisli tarbimine ei tõuse. 10% tarbimist on läinud Eestist välja. Toornafta hind jõuab prognoosi kohaselt järgmise kuue kuuga 100 dollarini barrel, mis peaks ka tarbimist vähendama," loetles ta. Vahti meelest on hästi juba siis, kui kütuste tarbimine jääb 2019. aastal tänavusele tasemele, mitte ei lange.