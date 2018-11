HKScani juht Jari Latvaneni strateegia ei viinud oodatud tulemusteni. Foto: Sander Ilvest, Postimees/Scanpix

HKScan vahetab juhid päevapealt välja

Rakvere lihakombinaadi omanikfirma HKScan andis teada, et töökoha kaotavad nii ettevõtte nõukogu esimees kui ka tegevjuht.

Ettevõtte nõukogu otsustas tänasel koosolekul, et ettevõtte uueks nõukogu juhiks saab Reijo Kiskola, kes on nõukogus selle aasta aprillist. Tal on tugev kogumus rahvusvahelisest juhtimisest ja ta on ettevõttest ja selle aktsiaomanikest sõltumatu, teatas HKScan.

Senine nõukogu esimees Mikko Nikula lahkub nii nõukogu esimehe ametist kui ka nõukogust üldse. Ta on olnud nõukogu esimees alates 2015. aastast.

Ühtlasi lahkub kohe ametist ka ettevõtte tegevjuht Jari Latvanen, kes on ettevõtte juhina ametis olnud 2016. aasta oktoobrist. HKScan hakkab otsima uut juhti. Seni täidab tegevjuhi ülesandeid nõukogu esimees Reijo Kiskola.