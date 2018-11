Amello – näide, kuidas üks raamatupidamisettevõte on kõike muud kui üksluine

Amello Raamatupidamisteenused OÜ on ehe näide ettevõttest, mis vaatamata paljudele kuivana tunduva eriala esindajana tõestab, et raamatupidamisteenuste pakkuja võib olla koloriitne, särav ja põnev. Äsja külastas Amello töötajaid raamatupidajate ja finantssektoris töötavate jaapanlaste delegatsioon, kes olid nähtud e-lahendustest ja kiiretest maksevõimalustest pehmelt öeldes jahmunud.

Amello Raamatupidamisteenuste kogemus ulatub aastasse 1999, mil algdokumentatsioon ja deklaratsioonid liikusid vaid paberil ning raamatupidamisettevõte võrdus riiulitäite kaustadega. „Värvilised kaustad on tegelikult ka meie kontoris veel alles, kuid nende eesmärk on sisekujunduslik,” muigab ettevõtte juhataja Helge Ollema. „Oleme väga rohelised ning nii paberivabad kui võimalik. Meil on küll mõned paberiusku kliendid, kelle raamatupidamisdokumente tuleb säilitada paberil, kuid skännime alati kõik need dokumendid dubleerimise mõttes ka oma programmi. Nii et kui neil tekib tahe paberist loobuda, on kogu raamatupidamine programmis ootamas.”

E-lahendustele suunatud Amello kasutas IT-lahendusi tegelikult juba siis, kui enamik teisi ettevõtteid veel paberil numbreid kokku lõid. „Meil oli juba siis olemas oma tarkvara, mis kogu meie tööd koordineeris. Täna oleme sellest lahendusest loobunud ning oma süsteemi ehitanud Scoro äritarkvarale, mis ühtlasi on meie virtuaalseks kontoriks, koondades endas kõik olulise informatsiooni, meie tööprotsessid ja meeskonda suunavad tegevused. Muuhulgas registreerime Scoros meie tegevused nii, et igast sammust jääb jälg. See on kasulik tööriist, kuna tänu tarkvarale teame täpselt, kui palju mingi töölõik aega võtab ja saame mõelda uusi lahendusi oma töö tõhustamiseks.”

Lisaks on kasutusel Envoice tarkvara, mis on suurepäraseks lahenduseks dokumentide digiteerimisel. Dokumendist lihtsalt mobiilirakendusega pilti tehes on võimalik see edastada automaatselt raamatupidamistarkvarasse. Sellised unikaalsed võimalused annavad Helge sõnul võimaluse teha tööd sõna otseses mõttes reaalajas ükskõik kust üle maailma. „Tänu e-lahendustele on raamatupidamisteenuse osutamine ja kliendiga suhtlemine väga mugav mõlemale osapoolele. Pole vahet, kus asuvad meie kliendid või kust meie inimesed tööd teevad, kas Tartust, Tallinnast, Võrust või Viljandist – me ei kaota sellepärast töötajaid, kui nad soovivad näiteks kolida teise linna. Meie poolt on muidugi töötajatele töövahendid nagu arvuti ning topeltekraanid ning muud tingimused kodukontori jaoks tagatud, sest tööandja vastutab oma töötaja tervise eest ka kodukontoris.”

Huvitavaks kogemuseks peavad Amello töötajad ka sellesuvist 28-liikmelise raamatupidajate ja finantssektoris töötavate jaapanlaste delegatsiooni (Japan Creative Management Association) külaskäiku.

Amellos käib sõna otseses mõttes töö ja vile koos!

Loomulikult on Amellol olemas ka reaalne kontor Tallinnas, Mustamäe teel asuva Marienthali Selveri ärihoones ja Võrus, kuid igapäevane kontoris viibimine pole kohustuslik. Samas tahavad sageli töötajad ise hommikuti tööle tulla, sest – uskuge või mitte – tööl on põnev!

Eelmisel kevadel pandi üheskoos kontoris aknalauale kasvama kõrvitsaseemned, tänu millele saadi anda oma panus Tallinna Loomaaia kõrvitsapeol maiustanud asukatele ja muidugi oli olemas põhjus eelnevalt pidada maha üks mõnus kõrvitsalõikuspidu. „Meie meeskond on äärmiselt ühtne ja kokkuhoidev ning pidevalt tuleb töötajate poolt uusi lahedaid algatusi: ettevõtte-sisene fotovõistlus, sammude lugemise edetabel ja muud võistlused, jõulude ajal ühine jalutamine varjupaigakoertega ning tähtpäevade nagu õues töötamise päeva või kiirtoidupäeva üheskoos tähistamine,” räägib juhataja, kelle sõnul on selline aktiivne tegevus suurepärane tasakaalustus stressirohkele tähtaegu täis pikitud tööle.

Tähtis on ka peresõbralikkus. Ettevõtte töötajaskonnal on kokku 10 last, keda pole keelatud tööle kaasa võtta. Suvel paigutati koguni eraldi nurka pere pisemate jaoks diivan, et neil oleks seal mõnus puhata samal ajal, kui lapsevanem tööd teeb. Samuti ollakse väga loomasõbralikud ning pole harv juhus, kui büroo kuldkalade akvaariumi kõrval peesitab mõni kutsu, kellel oleks kodus üksinda igav.

Kliendid saavad abi ka tegevuste kaardistamisel ja töölahenduste tõhustamisel

Tänavu Äripäeva Ärikonsultatsiooni ettevõtete TOP-i jõudnud Amello Raamatupidamisteenused on klientidele raamatupidamise korraldamise lahenduste otsimisel väga paindlik ja personaalne. Lisaks aidatakse vajadusel kliendi tööprotsesse kaardistada, parandada ja tehakse ettepanekuid tööprotsesside ladusamaks toimimiseks. Ettevõtte kliendid on väga laiast sektorist alates tootmisettevõtetest kuni IT, meditsiini- ja majutusasutusteni.

„Koolitame heal meelel oma kliente, kui näeme, et nad on jäänud kinni ebaefektiivsetesse töölahendustesse. Aitame nende tegevusi kaardistada, et saaksime pakkuda neile kiiremat, läbipaistvamat ning lihtsamat raamatu- ja arvepidamist. Oleme teinud teatud protseduuride kohta videojuhendid, et vältida ajakulu korduvküsimustele vastamisel. Ehk püüame tõhustada nii enda kui ka oma klientide tööd, et kõik saaksid pühenduda oma erialasele tegevusele, mitte ei peaks tegelema aegavõtvate kõrvalasjadega. Samas on see hariv ja arendav mõlemale poolele.”

Kontoris oma töötajatega

Huvitavaks kogemuseks peavad Amello töötajad ka sellesuvist 28-liikmelise raamatupidajate ja finantssektoris töötavate jaapanlaste delegatsiooni (Japan Creative Management Association) külaskäiku. „Nende eesmärgiks oli tutvuda raamatupidamise büroo toimetamiste ja lahendustega e-riigis nagu Eesti. Oli huvitav äratundmine, et see, mis meile on täna iseenesestmõistetav, jättis mõneski punktis jaapanlase umbusklikuks. Näiteks tegime ettekande vahele ühe praktilise näite, kuidas mobiilirakendusega arvest tehtud pilt jõuab e-arvena raamatupidamise tarkvarasse ning sealt juba maksmiseks panka – ilma, et midagi sisestama peaks. Samuti tõin neile ka näite, kuidas mu 80ne aastane ema on suuteline ise oma arved internetipangas maksma ja kontrollima oma digiretsepti kehtivust. Tuleb tunnistada, et see paneb uhkust tundma, et Jaapanil on meie käest õppida ja eeskuju võtta,” ütleb Helge Ollema.

Helge Ollema , Amello Raamatupidamisteenused OÜ juhataja Nad imestasid ka meie kodukontori võimaluse üle päris kõvasti, sest nende meelest ei saa niimoodi kontrollida, et inimesed tegelikult ka tööd teevad. Aga meil mõõdetakse tulemusi, mitte töötunde... ja kontroll inimese poolt tööasjade üle ei kao ju kunagi kuhugi, sest tarkvarad ei asenda lõpuni inimesi.

Samas nendib ta, et teiste riikide kodanikel ongi raske meie e-riiki mõista, kui nende riigis ei eksisteeri riigipoolselt loodud eeldusi e-lahenduste väljatöötamiseks. Jaapanis ei ole näiteks isikukoodi, ID-kaarti ega X-Tee lahendust. „Neid süsteeme ei ole lihtne üles ehitada ja arvan, et kui Amello e-lahendused tõsta ümber jaapani suvalisse raamatupidamise büroosse- siis need ei toimiks seal keskkonnas. Eks see ongi põhjus, miks meie ettekanne mõjus jaapanlastele kummastavalt ja tekitas kõhklusi. Nad imestasid ka meie kodukontori võimaluse üle päris kõvasti, sest nende meelest ei saa niimoodi kontrollida, et inimesed tegelikult ka tööd teevad. Aga meil mõõdetakse tulemusi, mitte töötunde... ja kontroll inimese poolt tööasjade üle ei kao ju kunagi kuhugi, sest tarkvarad ei asenda lõpuni inimesi. Samas on e-lahenduste ja IT-tarkvarade lahendamine suurepärane saavutus, sest tänu sellele ei pea inimesed enam tühja tööd tegema. Meile ettevõttele selline areng sobib!”