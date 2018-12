Raadiohommikus: värsked maksumuudatused, minimalism ja praktilised säästunipid

Mida peavad Eesti ettevõtted silmas pidama ning tegema ELi direktiivide ja 1. jaanuaril jõustuvate maksumuudatuste tõttu, räägib EY juhtivpartner ja maksuekspert Ranno Tingas. Foto: Andres Haabu

Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime, mida peavad Eesti ettevõtted silmas pidama ning tegema ELi direktiivide ja 1. jaanuaril jõustuvate maksumuudatuste tõttu. Sellest, mida ELi direktiivid täpsemalt tähendavad ja mis muutub maksustamises Eesti äriühingute jaoks, tuleb rääkima EY juhtivpartner ja maksuekspert Ranno Tingas.

Lisaks räägime blogi dividendinvestor.ee autori ja endise Danske pensionifondide juhi Märten Kressi ning Naisinvestorite Klubi eestvedaja Kristi Saarega sellest, miks nad otsustasid kolida oma aktsiainvesteeringud välismaakleri juurde.

Rohelistest säästunippidest ja minimalistliku elustiili eelistest teeme juttu Tallinna 32. Keskkoolis ettevõtlikkusõpetaja ametit pidava Liisi Kirchiga, kes on abikaasaga kahasse saavutanud 28. eluaastaks finantsilise sõltumatuse – nende investeeringutelt teenitav tulu on kasvanud nii suureks, et katab kõik perekonna igapäevased kulud.

Stuudios on Ken Rohelaan ja Juhan Lang.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Teemaks on Reformierakonna valimislubadus langetada alkoholiaktsiis 2017. aasta alguse tasemele. Sellest, milline oleks tagasipööramisefekt ning kas piiri taha jäänud aktsiisid tulevad lõpuks tagasi Eestisse, räägime reformierakondlasest riigikogu rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdi ja Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu tegevjuhi Triin Kutbergiga. Saadet juhib Indrek Mäe.

13.00–14.00 "Eetris on Ehitusuudised". ASi Ehitustrust juhatuse esimees Kaido Somelar räägib Tartu Ülikooli raamatukogu rekonstrueerimistööde ning Arvo Pärdi Keskuse ehitustööde näitel, mis iseloomustab ühte edukat ehitustööd. Selgub, kas on võimalik ehitada juristideta, milline peaks olema tellija ootus edukale ehitajale ning kuidas toimub maine kujundamine tänapäeva ehituses. Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 "Innovatsiooniminutid". Kui palju maksab üks järv? Selle üle arutlesime värskes saates professorite Ingmar Otti, Kalle Olli ja aasta naisteadlase tiitliga pärjatud Tiina Nõgesega. Lisaks uurisime, mis seisus on Eesti järved. Sel suvel õitses taas Peipsi järv. Suri tonnide viisi kalu. Miks nii läks ja kas järvesid saab ravida? Saab teada, kes teavad Eestis kõige paremini häid kalastuskohti. Saadet juhivad Kirke Klemmer ja Tanel Saarmann.

Kuulake raadiot otse siit.