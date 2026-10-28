Pangajuht õpetab pankadega kauplema: „Küsida tuleb nii, et endal ka häbi on“

Ära säästa kõigelt, mis rõõmu pakub

Sethi käsitluses tähendab rikas elu võimalust kulutada rohkem sellele, mis päriselt korda läheb, ning kärpida kulutusi, mis suurt midagi juurde ei anna. Nii võib üks inimene lubada endale kalleid jalanõusid ja teine sagedaid restoraniõhtuid, kui ülejäänud eelarve on paigas.

Mänd nõustus, et aastatepikkune kokkuhoid kõigi meeldivate tegevuste arvel pole hea eesmärk. „Teekonda tuleb ka natukene nautida,“ sõnas ta. Enda puhul nimetas ta reisimist, millele tahaks edaspidi julgemalt raha kulutada.

Et kulutused kontrolli all hoida, soovitas Seth palgapäeval raha automaatselt eri kontode vahel jagada: püsikuludeks, igapäevaostudeks, säästudeks ja süütundeta kulutamiseks. Kui viimaseks ette nähtud summa kuu keskel otsa saab, on selle kuu lõbustuste eelarve läbi.

Investeerimist võib alustada euroga

Raamatu 85% reegli järgi on mõistlikum teha piisavalt hea algus kui kuude kaupa ideaalset plaani otsida. Kui kuus jääb üle näiteks 50 eurot, soovitas Mänd esmalt vaadata üle oma kohustused või suunata raha teise või kolmandasse pensionisambasse. Enne investeerimist tasub tema sõnul oma rahaasjades inventuur teha.

Mänd meenutas enda esimest aktsiaostu. Veel alaealisena palus ta oma emal Tallinki börsiletuleku ajal aktsiaid osta, ent müüs need hiljem esimese auto tarbeks. Hiljem proovis ta üksikaktsiaid ja tundis tõusurallide ajal ka ilmajäämishirmu, kuid leidis, et kõigi ettevõtete põhjalikuks jälgimiseks pole tal piisavalt motivatsiooni.

„Turu keskmist suudavad lüüa vähesed investorid,“ põhjendas ta indeksifondide eelist. Algaja võib tema sõnul kasvõi euro eest aktsia osta, et protsess läbi teha, kuid pikaajaliseks varakogumiseks peab ta enda jaoks sobivamaks automatiseeritud investeerimist.

Lisaks tuli saates juttu laenude võrdlemisest ning sellest, miks raamatu USA-kesksed soovitused Eestis üks ühele ei tööta. Männi peamine sõnum oli siiski lihtne: rahal peab olema eesmärk, aga selle saavutamise nimel ei pea kogu elu nautimist tulevikku lükkama.

Saadet juhtis Merian Tiirats.