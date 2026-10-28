Pangajuht õpetab pankadega kauplema: „Küsida tuleb nii, et endal ka häbi on“
Pangajuht Tõnis Mänd tunnistab, et on ise teenusepakkujate jaoks pigem tüütu klient. Saates „Äripäeva raamatuklubi“ rääkis ta, kuidas mõneminutiline kiri võib säästa kümneid või sadu eurosid ja miks rikkaks saamine ei tähenda kõigest meeldivast loobumist.
Elektripaketid, telefonioperaatorite hinnad, spordiklubi liikmemaksud ja kodulaenud – TF Banki Eesti filiaali ja Balti regiooni juhi Tõnis Männi hinnangul tasub kõik need kulud aeg-ajalt üle vaadata ning vajadusel teenusepakkujalt paremat pakkumist küsida.
Foto: Andres Laanem
Näiteks elektripaketid, telefonioperaatorite hinnad, spordiklubi liikmemaksud ja kodulaenud tasub TF Banki Eesti filiaali ja Balti regiooni juhi Tõnis Männi hinnangul aeg-ajalt üle vaadata ning vajadusel teenusepakkujalt paremat pakkumist küsida.
„Kui sa ei küsi, siis on vastus kindlasti ei,“ tõdes Mänd. Tema sõnul võtab ühe e-kirja saatmine mõne minuti, kuid kokkuhoid võib ulatuda teatud juhtudel kümnete või sadade eurodeni.
Just suuremate ja korduvate kulude ülevaatamine on üks Ramit Sethi raamatu „Õpetan sind olema rikas“ keskseid soovitusi. Pealkiri lubab palju, kuid raamat ei paku kiire rikastumise retsepti, vaid kuuenädalast tegevuskava oma rahaasjade kordaseadmiseks.
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Ära säästa kõigelt, mis rõõmu pakub
Sethi käsitluses tähendab rikas elu võimalust kulutada rohkem sellele, mis päriselt korda läheb, ning kärpida kulutusi, mis suurt midagi juurde ei anna. Nii võib üks inimene lubada endale kalleid jalanõusid ja teine sagedaid restoraniõhtuid, kui ülejäänud eelarve on paigas.
Mänd nõustus, et aastatepikkune kokkuhoid kõigi meeldivate tegevuste arvel pole hea eesmärk. „Teekonda tuleb ka natukene nautida,“ sõnas ta. Enda puhul nimetas ta reisimist, millele tahaks edaspidi julgemalt raha kulutada.
Et kulutused kontrolli all hoida, soovitas Seth palgapäeval raha automaatselt eri kontode vahel jagada: püsikuludeks, igapäevaostudeks, säästudeks ja süütundeta kulutamiseks. Kui viimaseks ette nähtud summa kuu keskel otsa saab, on selle kuu lõbustuste eelarve läbi.
Investeerimist võib alustada euroga
Raamatu 85% reegli järgi on mõistlikum teha piisavalt hea algus kui kuude kaupa ideaalset plaani otsida. Kui kuus jääb üle näiteks 50 eurot, soovitas Mänd esmalt vaadata üle oma kohustused või suunata raha teise või kolmandasse pensionisambasse. Enne investeerimist tasub tema sõnul oma rahaasjades inventuur teha.
Mänd meenutas enda esimest aktsiaostu. Veel alaealisena palus ta oma emal Tallinki börsiletuleku ajal aktsiaid osta, ent müüs need hiljem esimese auto tarbeks. Hiljem proovis ta üksikaktsiaid ja tundis tõusurallide ajal ka ilmajäämishirmu, kuid leidis, et kõigi ettevõtete põhjalikuks jälgimiseks pole tal piisavalt motivatsiooni.
„Turu keskmist suudavad lüüa vähesed investorid,“ põhjendas ta indeksifondide eelist. Algaja võib tema sõnul kasvõi euro eest aktsia osta, et protsess läbi teha, kuid pikaajaliseks varakogumiseks peab ta enda jaoks sobivamaks automatiseeritud investeerimist.
Lisaks tuli saates juttu laenude võrdlemisest ning sellest, miks raamatu USA-kesksed soovitused Eestis üks ühele ei tööta. Männi peamine sõnum oli siiski lihtne: rahal peab olema eesmärk, aga selle saavutamise nimel ei pea kogu elu nautimist tulevikku lükkama.