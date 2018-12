Idufirmad tunnustasid parimaid: kes on aasta uus tulija, kes "maailma kalleim OÜ"

Foto: Rauno Liivand

Eesti idufirmade juhtide klubi jagas sel nädal aasta parimatele idufirmadele auhindu ning kuulutas parimaks idufirmaks Taxify.

Startupi Juhtide Klubi teatel on üle 400 aktiivse idufirma toonud sel aastal Eesti majandusse üle 300 miljoni euro välisinvesteeringuid, teeninud üle 500 miljoni euro käivet (peamiselt eksportides) ja andnud tööd enam kui 5000 kõrgepalgalisele töötajale (aastane kasv +30%).

Aasta uus tulija: Veriff. Auhinna võttis vastu Veriffi tegevjuht ning asutaja Kaarel Kotkas.

Aasta start-up-tegu: Taxify, ükssarviku staatusesse ehk enam kui miljardi eurose väärtuseni jõudmise eest. Tunnustati, et ettevõte on jäänud juriidiliselt püsima Eestisse ja on seega maailma kalleim OÜ.

Aasta panustaja: Lift99 nii Eesti kui ka rahvusvahelise start-up-ökosüsteemi arendamise eest. Auhinna võttis vastu Eliise Sass.

Aasta bootstrapper: Toggl, keda tunnustati aastaid kasumlikult tegutsemise eest, samal ajal välisrahastust kaasamata.

Aasta exit: Zeroturnaround. Auhinna võttis vastu endine juht ja asutaja Jevgeni Kabanov, kes soovitas exit'i kogemust ka teiste idufirmade omanikele.

Aasta start-up: Taxify kui kõige võimsamat kasvu näidanud idufirma sel aastal. Auhinna võtsid vastu asutajad Markus ja Martin Villig.

Auhinnad andsid külalistena üle Taavi Rõivas, Kaja Kallas ja Tanel Padar.

Õhtu lõpuks andis klubi president Jevgeni Kabanov oma rolli teatepulga klubi uueks presidendiks valitud Sten Tamkivile ja asepresident Stenver Jerkkule.

Eesti Startupi Juhtide Klubi asutati 2009. aasta jaanuaris. Asutajad olid Martin Villig, Ragnar Sass, Riina Einberg ning Tõnu Runnel. Klubi koondab nüüdseks enam kui 75 ettevõtjat ja juhti globaalse ambitsiooniga tehnoloogiamahukatest idufirmadest.