Tallinn tahab Rail Balticu trassile lisaraudteed

Eesti Raudtee vedurid ja vagunid Ülemiste kaubajaamas. Foto: Andres Haabu

Tallinn ja ümberkaudsed omavalitsused vaidlevad riigiga, kas Rail Balticu trassile peab juba projekteerimise ajal planeerima ka Tallinna ringraudtee või mitte.

Majandus- ja kommunikatsooniministeerium on seisukohal, et praegu ei ole omavalitsustel ühtegi nii täpset planeeringut, mis võimaldaks Paldiskist Ülemiste terminali ja Jürini ulatuvat kava arvesse võtta. Tallinna linnavalitsus seevastu leiab, et ringraudteeta arvestamata jättes muudab Rail Balticu projekteerimine ühe trassivariandi juba eos liiga kalliks ja võimatuks.