Asekantsler: ebamõistliku bürokraatiaga keskkonda ei hoia

Euroopa Komisjon lõdvendab metsakaitse nõudeid ning edaspidi ei pea tarneahelas vastutama kõik bürokraatiat kartnud ettevõtjad, vaid ainult esimene lüli. Kaupmehed ja puidutöösturid pelgavad aga kasvavat koormust ja tühja läinud investeeringuid.