Asekantsler: ebamõistliku bürokraatiaga keskkonda ei hoia

“Aastate jooksul on nii arendajad kui ka poliitikud korduvalt viidanud, et keskkonnamõjude hindamise menetlused on liialt aeglased ja bürokraatlikud. Nüüd on laual konkreetsed reformid, mis lubavad protsessi lihtsustada ja kiirendada,” kirjutab kliimaministeeriumi asekantsler Antti Tooming.
Foto: Erik Riikoja
Majanduse areng ja keskkonnahoid saavad käia mõistlikus ühises rütmis. Selleks on välja mõeldud keskkonnamõju hindamise (KMH) süsteem, mida oleme reformimas, et tagada kõrge keskkonnahoiu tase võimalikult väikese bürokraatiaga, mis annab kiirema tegutsemisvõimaluse ettevõtjatele.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Euroopa Komisjon lõdvendab metsakaitse nõudeid ning edaspidi ei pea tarneahelas vastutama kõik bürokraatiat kartnud ettevõtjad, vaid ainult esimene lüli. Kaupmehed ja puidutöösturid pelgavad aga kasvavat koormust ja tühja läinud investeeringuid.
Kõik meie naabrid saavad kohaliku taastuvenergia tootmise jõulise suurendamisega hakkama. Tulebki saada, sest taastuvenergia on ülekaalukas avalik huvi, kirjutab Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Silver Sillak.
Küberkuritegevus on kasvanud maailma suuruselt kolmandaks majanduseks ning Eesti ettevõtted ei jää rünnakute sihtmärkidest puutumata. Ainuüksi viimase aastaga on mõjuga intsidentide arv Eestis kasvanud ligi kaks korda.