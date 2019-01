Edukaim kohtutäitur teenib kuus keskmiselt 23 000 eurot kätte

Kohtutäituri kellanupp. Foto: Erik Prozes

Üks Eesti kohtutäitur eristub kolleegidest sellega, et tema keskmine netosissetulek ületab 20 000 eurot kuus, samas kui edukuselt järgmisel on see poole väiksem ning paljud bürood toimetavad üldse ellujäämise piiril.

Justiitsministeeriumi analüüsi järgi on Eestis praegu tegutseva 44 kohtutäituri hulgas väikseima ja suurima tulu teenijate vahe suisa 27-kordne. Kui enim tulu teeniva kohtutäituri müügitulu on aastas ligi kaks miljonit eurot, siis väikseimat tulu teeniva kohtutäituri müügitulu jääb aastas alla 100 000 euro.