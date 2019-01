HKScan saab uue juhi

Novembris päevapealt koha kaotanud Jari Latvaneni asemel asub esmaspäeval HKScani juhtima Tero Hemmilä. Foto: HKScan

Rakvere lihakombinaadi emafirma HKScan saab uue juhi, kes astub esmaspäeval ametisse.

Ettevõtte tegevjuhiks saab Tero Hemmilä, kes on ka varem HKScanis töötanud.

Aastatel 2009–2010 oli ta ettevõtte strateegia- ja arendusjuht. Pärast seda töötas Hemmilä väetisefirmas Yara algul viis aastatat Soome üksuse tegevjuhina ja alates 2015. aastast Yaran Nordicu kaubandusjuht.

Novembri lõpus andis HKScan teada, et töökoha kaotavad päevapealt nii ettevõtte nõukogu esimees kui ka tegevjuht. Senine nõukogu esimees Mikko Nikula lahkus nii nõukogu esimehe ametist kui ka nõukogust üldse. Ta on olnud nõukogu esimees alates 2015. aastast. Ühtlasi lahkus kohe ametist ka ettevõtte tegevjuht Jari Latvanen, kes oli ettevõtte juhina ametis olnud 2016. aasta oktoobrist. Uue juhi leidmiseni täitis tegevjuhi ülesandeid nõukogu esimees Reijo Kiskola.

Novembris kirjutas Soome majandusleht Kauppalehti, et HKScanil on Soome börsifirmadest kõige kehvemini käinud. Lihatööstuskontserni tulemus on kahanenud 12 kvartalit järjest, kolmanda kvartali ärikahjum oli 10,1 miljonit eurot. Üheksa kuuga on kahjumit kogunenud 46 miljonit eurot. HKScani raskustega käivitatud Rauma broileritehase osa kahjumis oli 30,9 miljonit eurot.