Cleveron tegi tohutu hüppe

Eesti pakirobotite tootja Cleveroni 2018. aasta käive on ületanud 50 miljoni euro piiri, kasvades aastaga ligi viis korda, selgub maksuametile esitatud andmetest.

Cleveroni asutajad Arno Kütt (vasakul) ja Peep Kuld Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Kui 2017. aasta lõpu seisuga deklareeris Cleveron 11,2 miljonit eurot müügitulu ja ligi 720 000 euro suuruse puhaskasumi, siis maksuametile esitatud kvartaliandmete järgi on Cleveroni 2018. aasta käive 50,6 miljonit eurot. Samas tuleb ära märkida, et maksuametile esitatud kvartali käibe arvestus lähtub vastavas kvartalis esitatud käibemaksu deklaratsioonidest ja on seega ühe kuuga nihkes.