Erkki Torn: MyFitnessi kõige suurem konkurent on diivan

MyFitness juhatuse esimees Erkki Torn Gaselli Kongressil. Foto: Raul Mee

„Me ei tegutse üksnes sporditurul, vaid meelelahutusäris, kus konkureerime kinode, baaride ja Netflixiga. Meie kõige suurem konkurent on diivan,“ rääkis spordiklubide keti MyFitness juhatuse esimees Erkki Torn Gaselli Kongressil.

Uute klubide loomise osas sõnas Torn, et hoolega jälgitakse seda, kui palju konkreetses piirkonnas inimesi elab, töötab või kui paljude igapäevane trajektoor teekonna vahel jääb. „Me müüme tervist. Teoorias tundub, et see on kõige kergem asi, mida müüa,“ ütles Torn ja lükkas selle oletuse kohe ümber.