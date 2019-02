Tööandja peab töötajat stressi eest kaitsma

Selle aasta alguses jõustunud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatus avab laiemalt tööandja kohustuse töötaja füüsilise tervise kõrval hoida ka tema vaimset tervist ning vältida tööstressi tekkimist.

Tööstressile tähelepanu pööramine on tööandjale lisaks õiguslikule kohustusele ka moraalne kohustus. See tähendab, et tegevusi ei tehta vaid paberil ja kontrolliva tööinspektori jaoks, vaid hooliv tööandja mõistab stressi vältimise vajadust ning sellest saadavaid hüvesid.