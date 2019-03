Kalm: Vesterbacka tunnel peab olema innovatiivsem

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ütles naljatledes, et sadam on pakkunud Hyperloopi arendajatele terminali kohta Vanasadama piirkonda. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmu hinnangul pole Touchstone'i fondi rahastamiskavatsus suur uudis, kuid nüüd on tema sõnul aeg mõelda, kas tavaline rongitunnel on parim viis Tallinna–Helsingi kaksiklinna loomisel või peab ootama Hyperloopi tehnoloogia arengut.

"Need plaanid oli teada juba varem ja nüüd on küsimus, mis on Hiina investorite taust ja kvaliteet," võttis Kalm kokku reedehommikuse pommuudise.