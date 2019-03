Nädala lood: Jüri Ratas mängib võimuga ja Luminor lükkas kliendi absurdiolukorda

Äripäeva lugejate kõige hinnatumate lugude sekka jõudsid sel nädalal Jüri Ratase algatatud võimumängud uue koalitsiooni loomiseks, Luminori tekitatud absurdiolukord vanale kliendile ja Äripanga juhtide miljonitehingud offshore-firmadega.

Sel nädalal on Jüri Ratase juhtimisel üritanud Keskerakond panna paika ühisjooni Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga, et luua võimalik koalitsioon juhuks, kui valimised võitnud Refomierakonna juht Kaja Kallas ei suuda valitsust luua.

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul ta hindab Reformirakonda, ent viimane on tema sõnul valimiste järgse aja heitlikuks teinud. Foto: Andras Kralla

Keskerakonna arvates peab Reformierakonnale valitsuse loomisel eeskuju näitama, ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas Äripäevale.

Miks on peaminister nii käitunud, saab lugeda pikemalt artiklist "Ratas: Reformierakond ärgu lasku pead norgu".

Samuti tasub lugeda, miks tekitab võimalik koalitsioon iduettevõtja Ragnar Sassi sõnul start-up-kogukonnas kerge šoki.

Luminori klient leidis end absurdiolukorrast

Mitte ainult e-residendid, vaid ka kaua ja püsivalt tegutsenud ettevõtetel on tulnud pankade põhimõtte "tunne oma klienti" karmistumise tõttu hakata panka vahetama.

Luminoris juhtunust selgub, et pangakonto võib Eestis kaotada ka täiesti tavaline tegutsev ettevõte. Foto: Andras Kralla

"Väga imelik olukord. Kõige kurvem on see, et meie saame hakkama, aga kui see on süstemaatiline, siis välismaa firmad aetaksegi Eestist minema," ütles Sportradari Eesti juht Joel Järvela.

Loe pikemalt artiklist "Luminor palus vanal kliendil asjad kokku pakkida".

Pangajuhtide offshore-miljonid

Tallinna Äripanga juhatusse ning omanikeringi kuuluvad Andrei Žukov ja Sergei Elošvili said Küprosel registreeritud ning aktiivselt Venemaal tegutsenud offshore-firmast ülekandeid kokku 3,73 miljonit eurot.

Tallinna Äripangas on finantsinspektsiooni 2017. aasta ülevaate järgi suure riskiga nii panga juhtkonna tegevus, sisekontrollisüsteem, krediidirisk kui ka operatsioonirisk. Foto: Andras Kralla

Kui finantsinspektsioon hindas oma 2017. aasta lõpus tehtud riskihinnangus Tallinna Äripanga rahapesuriski suureks ning seda muu hulgas offshore-klientide suure osakaalu tõttu, siis ka pangajuhtidele endile on liikunud Küprosel registreeritud Marstone Limitedi kaudu miljoneid eurosid.

Äripäeva käsutuses olevatest pangakonto väljavõtetest selgub, et aastatel 2013–2014 liikus Marstone'ist Žukovile kokku üle 2,83 miljoni euro ning Elošvilile ligi 900 000 eurot. Ülekandeid selgitatakse laenulepinguga.

Loe pikemalt artiklist "Pangajuhid tegid miljonitehinguid offshore-firmaga".

Menukat krüptoskeemi süüdistatakse pettuses

Ameerika Ühendriikide ametivõimud esitasid süüdistuse Eestis aktiivse olematu krüptoraha OneCoin juhtidele, keda süüdistatakse püramiidskeemiga miljardite dollarite välja petmises ja rahapesus.

OneCoini skeemist teenivad Sebastian Greenwood, Ruja Ignatova ja Juha Parhiala. Ruja Ignatovale on esitatud mitu süüdistust, kuid teda pole suudetud veel vahistada. Foto: Erakogu

Prokurör Geoffrey S. Berman ütles, et süüdistuse järgi lõid süüalused multimiljardi dollarilise krüptoraha ettevõtte, mis tugines täielikult valedel ja pettusel. "Nad lubasid suuri tootlusi ja minimaalset riski, aga süüdistuse järgi oli see äri püramiidskeem, mis põhines rohkem silmapettel kui bittidel-baitidel.“

Loe pikemalt artiklist "Eestis populaarne krüptoskeem kuulutati pettuseks".

Skandaalne lennukitüüp

Viimase poole aasta jooksul on lennukatastroofi sattunud kaks Boeing 737 Max 8 lennukit. Sama mudeliga lendab ka Nordicaga tihedat koostööd tegev LOT.

LOTi lennuk Boeing 787 Dreamliner Foto: Eero Vabamägi, Postimees/Scanpix

LOTi lennukiparki kuulub praegu viis Boeing 737 Max 8 ja üheksale lennukile on tellimus sisse antud. Uued 737 Max 8 lennukid peaksid jõudma LOTi lennukiparki selle aasta jooksul.

LOTi pressiesindaja ütles, et Boeing 737 Max on usaldusväärne lennukitüüp ning vastab kõigile standarditele ning LOTi hooldemeeskond kontrollib kõiki lennukeid regulaarselt.

Iga päevaga lisandus riike, mis on keelanud kasutada hiljuti teist korda lühikese aja jooksul alla kukkunud Boeingu lennukit. Sellele vaatamata Eesti piloot Boeingut ohtlikuks ei pea.

Nädala lõpus sagenesid teated Boeingu lennukitüübi keelustamisest, mistõttu soovitas lennukitootja ka ise ajutiselt peatada selle kasutamise näiteks USAs.

Loe pikemalt artiklist "Skandaalne lennukitüüp on ka Nordica partneri lennukipargis".