Margus Linnamäe paiskas kuulutusteärid müüki

UP Investi omanik Margus Linnamäe on pannud kasumlikud ärid müüki. Foto: Andras Kralla

Eesti tehinguturu hooaja võib avada Margus Linnamäe: teadaolevalt on müügis talle kuuluvad kuulutusteärid.

Panganduskuluaarides liigub informatsioon, et müügis on Margus Linnamäele kuuluvad kuulutuseärid, näiteks City24, KV.ee, osta.ee ning samasugused Läti ja Leedu kuulutusteportaalid. Teadaolevalt on nende kuulutusteportaalide vastu huvi üles näidanud mitu välisinvestorit.