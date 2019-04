Keith Siilats sattus keset maailma suurimat festivalipettust: põhiline oli inimeste lollus

Eesti ettevõtja Keith Siilats sattus kampa maailma kõige suuremaks pettuseks osutunud muusikafestivali Fyre korraldajatega.

Keith Siilats sattus skandaalseima muusikafestivali Fyre festival korraldamise juurde, mis lõpuks ei toimunudki, kuigi inimesed olid ostnud piletid ja Bahama saartele kohale läinud. Foto: Aron Urb/Tallinn Music Week

Siilats otsustas lõpuks Fyre festivali korraldamise juurest lahkuda, kui sai selgeks, et nii suurt festivali väikesel Bahama saarel ei saa siiski korraldada, ja ta taipas, et juhid on hakanud investoritele kindluse andmiseks dokumente võltsima.