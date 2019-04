Sõnajalad kolivad tuulikutehase Eestist Hiinasse ja Malaisiasse

Tuulikuettevõtja Oleg Sõnajalg on otsustanud Tallinna lähedal asuva tehase sulgeda, millele on tõuke andnud viimaste nädalate vaidlused riigiga. Foto: Raul Mee

Alates 1. maist sulgeb Andres ja Oleg Sõnajala ettevõte Eleon AS Lool asuva koostamistehase ja jätkab elektrituulikute tootmist Hiinas ja Malaisias.

Ettevõtte teatel jääb esialgu osa arendus- ja administratiivseid ülesandeid täitvaid töökohti Eestisse.

Eleoni ühe omaniku ja juhatuse liikme Oleg Sõnajala sõnul on neil viimasel kahel aastal kogu energia läinud riigiga vägikaikaveole, mis ei süvenda optimismi tulevikuks.

"Selle asemel, et teha jõupingutusi juba käivitunud tööstuse arendamiseks kodumaal, oleme otsustanud jätkata tuulikute tootmist väljaspool Eestit. Pakkumised on olnud laual juba üle poole aasta, oleme seda sammu pikalt kaalunud. Lõpliku otsuse tegemisele on mõnevõrra kaasa aidanud ka viimaste nädalate sündmused," ütles Oleg Sõnajalg.

Eleoni teatel vaieldakse Aidu tuulepargiga seonduvad küsimused lõpuni ja tuulepark kavatsetakse valmis ehitada, püstitades sinna 30 Eleoni tuulikut.

Oleg Sõnajala sõnul on ettevõtte plaan jõuda järgmiseks kümnendiks tootmismahuni kuni 1000 multimegavatt-klassi tuulikut aastas. "Sellega luuakse sektorisse üle 10 000 kvalifitseeritud töökoha, milleks on vaja aga tööstusinnovatsiooni sõbralikku ettevõtluskeskkonda," lisas Sõnajalg.

Suur tüli riigiga

Aidu tuulepargi arendajad Sõnajalad said hiljuti tuulepargis viibimiskeelu, sest tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti hinnangul häirivad Aidusse paigaldatud tuulikute postid ja ühe posti labad Eesti kaitsesüsteeme ning pärast ameti korduvaid ettekirjutusi jätkasid Sõnajalad tuulikupargi ehitamist.

“Ettevõtja rikub tehnilise järelevalve ameti ettekirjutust ja rikub kohtu korraldust, mis on keelanud seal ehitada. Arendaja on seda pikka aega teadnud. Kui keegi tegeleb ebaseadusliku ehitus- või majandustegevusega ja kui riik nõuab õiguskorra täitmist, mille tulemusel tekib kahju, siis selle kahju kannab ettevõtja ise," rääkis hiljuti tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti direktor Kaur Kajak rahvusringhäälingu raadiole antud intervjuus.

Oleg Sõnajala sõnul võib ehituskeelu tõttu seiskunud tegevus põhjustada kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuva kahju ning ohustada lähedal asuvaid inimesi.