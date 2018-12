Vennad Sõnajalad otsivad ministrite abi

Tuuleettevõtjad Oleg ja Andres Sõnajalg ihkavad laua taha saada pool valitsust, et leida koos võimalusi, kuidas arendada Eestis taastuv- ja tuuleenergeetikat olukorras, kus üha suuremaid tükke haukab riiklik energiakontsern Eesti Energia, kirjutab Postimees.

Ettevõtjatest vennad Andres (vasakul) ja Oleg Sõnajalg on otsustanud võitluses Eesti Energiaga pöörduda abi saamiseks valitsusliikmete poole. Foto: Andres Haabu

"Praeguseks hetkeks on ilmnenud, et Eesti taastuvenergeetika sektorisse uute hädavajalike investeeringute tegemine on takerdunud erinevate õiguslike ja tehniliste tegurite tõttu, mille ületamine üksnes ametnike või ühe ministeeriumi tasandil rakendatavate meetmetega on liialt aeganõudev ja ebaefektiivne," kirjutas tuuletehnoloogia liidu esimees Andres Sõnajalg.

Sellega viitas Sõnajalg, et koostöö üksikute ministeeriumite ja ametnikega pole soovitud tulemust andnud, mistõttu on tarvilik minna üle nende peade ja rääkida tippu kuuluvate poliitikutega otse. Seetõttu on kiri adresseeritud tervelt seitsmele Eesti valitsuse ministrile: Jüri Ratasele, Urmas Reinsalule, Toomas Tõnistele, Kadri Simsonile, Rene Tammistile, Siim Kiislerile ja Jüri Luigele.

Andres Sõnajala sõnul on ümarlaua mõte leida poliitikute ja Eesti Energia aktsionäride ühise arutelu abil "põhimõttelised kompromisslahendused sektori arenguga seotud erinevate riiklike ja erahuvide tasakaalustamiseks, mis võimaldaks juba konkreetsete sammude astumist üksikute probleemide lahendamisel".

Hiljuti teatas Eleon Grupp, et peab Nelja Energia ja Eesti Energia koondumist lubamatuks ja vaidlustab konkurentsiameti otsuse kohtus.